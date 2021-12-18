Başkan yardımcılığını bırakan Rezan Epözdemir'den çarpıcı açıklamalar! Galatasaray ile Fenerbahçe dost olmaz

Başkan Burak Elmas ile yaşadığı krizin ardından istifasını sunan Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir dün bir basın toplantısı düzenleyerek yaşananları anlattı.
SESSiZ KALINIYOR
İstifa nedenlerini anlatan Epözdemir, "Galatasaray'a karşı yapılan sistematik haksızlıklar karşısında gerekli tepkinin verilememesi, Galatasaray hak ve menfaatlerin yeterince savunulamaması en önemli istifa gerekçelerimden birisi. Üç aydır her maçtan sonra sessiz kalınmaması, bir irade ortaya konulmasını Başkanımızla paylaştım. Sayın Başkan demokratik bir bilinçle beni dinledi ama söylediklerimin yeterince kabul görmediğini hissettim" dedi. Beşiktaş derbisi sonrası da istifa ettiğini belirten Epözdemir, "Fakat Sayın Başkan uygun görmedi, Galatasaray'a hizmet etmem gerektiğini söyledi. Ben de saygıyla karşıladım" diye konuştu.
A.Ş'DEN AYRILDI
Fenerbahçe kadın futbol takımı ile yapılan dostluk maç sonrasında yaşananları değerlendiren Rezan Epözdemir, "Galatasaray ve Fenerbahçe bir araya geldiğinde Türk futbolunun temel sorumlarını çözebilir. Fakat iki kulüp asla dost olamaz. Bu hayatın olağan akışa aykırı" şeklirde konuştu. Epözdemir son olarak yönetim kurulundaki görevlerini bırakmadığını sadece Sportif A.Ş.'den istifa ettiğini Elmas'a bildirdiğini söyledi.