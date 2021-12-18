Başkan yardımcılığını bırakan Rezan Epözdemir'den çarpıcı açıklamalar! Galatasaray ile Fenerbahçe dost olmaz





SESSiZ KALINIYOR

İstifa nedenlerini anlatan Epözdemir, "Galatasaray'a karşı yapılan sistematik haksızlıklar karşısında gerekli tepkinin verilememesi, Galatasaray hak ve menfaatlerin yeterince savunulamaması en önemli istifa gerekçelerimden birisi. Üç aydır her maçtan sonra sessiz kalınmaması, bir irade ortaya konulmasını Başkanımızla paylaştım. Sayın Başkan demokratik bir bilinçle beni dinledi ama söylediklerimin yeterince kabul görmediğini hissettim" dedi. Beşiktaş derbisi sonrası da istifa ettiğini belirten Epözdemir, "Fakat Sayın Başkan uygun görmedi, Galatasaray'a hizmet etmem gerektiğini söyledi. Ben de saygıyla karşıladım" diye konuştu.