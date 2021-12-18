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    Başkan yardımcılığını bırakan Rezan Epözdemir'den çarpıcı açıklamalar! Galatasaray ile Fenerbahçe dost olmaz

    Başkan yardımcılığını bırakan Rezan Epözdemir'den çarpıcı açıklamalar. Epözdemir “Galatasaray ile Fenerbahçe bir araya geldiklerinde Türk futbolunun sorunlarını çözebilir ama dost olamaz. Bu hayatın olağan akışına aykırı”. “Genel kurul iradesine saygısızlık olmasın diye yönetim kurulu üyeliği görevimden istifa etmiyorum. Bunu Sayın Başkan’a da bildirdim.

    G.Saray ile Fener dost olmaz

    Başkan Burak Elmas ile yaşadığı krizin ardından istifasını sunan Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir dün bir basın toplantısı düzenleyerek yaşananları anlattı.



    SESSiZ KALINIYOR
    İstifa nedenlerini anlatan Epözdemir, "Galatasaray'a karşı yapılan sistematik haksızlıklar karşısında gerekli tepkinin verilememesi, Galatasaray hak ve menfaatlerin yeterince savunulamaması en önemli istifa gerekçelerimden birisi. Üç aydır her maçtan sonra sessiz kalınmaması, bir irade ortaya konulmasını Başkanımızla paylaştım. Sayın Başkan demokratik bir bilinçle beni dinledi ama söylediklerimin yeterince kabul görmediğini hissettim" dedi. Beşiktaş derbisi sonrası da istifa ettiğini belirten Epözdemir, "Fakat Sayın Başkan uygun görmedi, Galatasaray'a hizmet etmem gerektiğini söyledi. Ben de saygıyla karşıladım" diye konuştu.



    A.Ş'DEN AYRILDI
    Fenerbahçe kadın futbol takımı ile yapılan dostluk maç sonrasında yaşananları değerlendiren Rezan Epözdemir, "Galatasaray ve Fenerbahçe bir araya geldiğinde Türk futbolunun temel sorumlarını çözebilir. Fakat iki kulüp asla dost olamaz. Bu hayatın olağan akışa aykırı" şeklirde konuştu. Epözdemir son olarak yönetim kurulundaki görevlerini bırakmadığını sadece Sportif A.Ş.'den istifa ettiğini Elmas'a bildirdiğini söyledi.


        G.SARAY'IN KARARI HUKUKA AYKIRI!
        Sarı-Kırmızılı kulüp Epözdemir'in açıklamaları sonrası onun yerine atama yaptı. Epözdemir "Bu karar hukuka aykırı" dedi.



        Yönetim kurulundaki görevine devam edeceğini, Galatasaray Sportif AŞ'deki görevinden ise istifa ettiğini duyuran Rezan Epözdemir, Galatasaray'ın yaptığı atamalara belgelerle tepki gösterdi. Epözdemir, "Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin biraz önce 21.01 tarihinde yapmış olduğu duyuru ve varsa dayanağı olan yönetim kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır" dedi.

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