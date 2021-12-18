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    Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi kenetlendi! Yıldızlardan güç birliği

    Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi kritik Fenerbahçe derbisi öncesi idmana giderek futbolculara moral verdi. Takımın ağır topları Vida, Pjanic, Josef ve Ghezzal da Önder hocayla sürekli temas halinde.

    Topyekün seferberlik

    Beşiktaş'ta yarın oynanacak derbi öncesinde topyekün seferberlik ilan edildi.



    Siyah-Beyazlılar'da Başkan Ahmet Nur Çebi dünkü gerçekleştirilen antrenmanı yakından takip etti. Çebi'nin yıldız oyuncularla bir araya geldiği ve oyunculara moral verdiği belirtildi.



    Başkan Çebi'nin oyunculara, "Fenerbahçe maçları bizim için her zaman önemlidir. Bu maçın önemini sizlere anlatmaya gerek yok. Sizden ricam 90 dakika formanız için mücadele etmeniz. Kazanacağınızdan şüphem yok" dediği öğrenildi. Öte yandan takımın ağır topları da derbi öncesi sorumluluk almayı ihmal etmiyor...



        YILDIZLARDAN GÜÇ BİRLİĞİ
        Siyah-Beyazlılar'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Miralem Pjanic, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal yaptıkları toplantılarla birlikte teknik sorumlu Önder Karaveli'ye yardımcı oluyor. Takımdaki oyuncular özelliklerini Karaveli'ye aktarıyor. Ayrıca taktik toplantılarda fikir alışverişlerinde bulunuyorlar. Siyah-Beyazlılar zorlu Fenerbahçe deplasmanı öncesinde tek yürek olmuş durumda.



        BEŞİKTAŞ'TA UMUT MERAŞ ŞOKU!
        Derbi öncesi Beşiktaş'a büyük şok... Siyah-Beyazlılar'ın tecrübeli oyuncusu Umut Meraş'ın burun kemiği kırıldı. Açıklamada, "Futbol A Takımımızın gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık saptanan futbolcumuz Umut Meraş'ın tedavisine başlanmıştır" denildi.

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