Galatasaray, Sırp yıldızın transferi için resmen düğmeye bastı! Aslan'da Luka Jovic harekatı





O GELİRSE KİM GİDECEK?

Galatasaray eğer devre arasında Luka Jovic'i kadrosuna katarsa bu kez farklı bir konu gündeme gelecek. Böyle bir durumda kadrosunda 14 yabancısı bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın hangi forvetini gözden çıkaracağı sorusu yanıt arayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in Mostafa Mohamed'in takımda kalmasını istediği, bu nedenle Mbaye Diagne ile yolların ayrılabileceği belirtiliyor.

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