Galatasaray, Sırp yıldızın transferi için resmen düğmeye bastı! Aslan'da Luka Jovic harekatı

Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da Luka Jovic heyecanı yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Real Madrid formasını giyen dünyaca ünlü Sırp yıldızın transferi için resmen harekete geçti.
63 MİLYON EURO ÖDENDİ
Yönetimin İspanya'da fazla forma şansı bulamayan Jovic'in menajeriyle görüşerek ilk resmi adımı attığı belirlendi. 23 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'ten ayrılmayı düşündüğü, Galatasaray'a gelmeye de sıcak baktığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar şu anda Jovic'in kiralanması konusunda İspanyol deviyle pazarlıklarını sürdürüyor. 2019 yılında 63 milyon Euro karşılığında Eintracht Frankfurt'tan Real Madrid'e transfer olan yıldız futbolcu 43 maça çıkıp sadece 3 gol atabildi.
BU SEZON 1 GOL ATABİLDİ
Bu sezon 8 maçta rakip ağları 1 kez sarsabilen Jovic'in 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın Sırp forveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtiliyor. Jovic kısa süre önce Sarı-Kırmızılı kulübü Instagram üzerinden takibe başlamıştı.