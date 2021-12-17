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    • Spor
    • 17.12.2021 12:54
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    • 17.12.2021 12:54
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    Son dakika: VavaCars Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi

    Son dakika gelişmesine göre VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü, teknik sorumlu görevi için Volkan Demirel ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel’e ve ekibine başarılar dileriz" denildi.

    Volkan Demirel Süper Lig ekibine hoca oldu

    Son dakika gelişmesine göre Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Volkan Demirel'i resmen açıkladı.



    Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel'e ve ekibine başarılar dileriz" denildi.

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