Son dakika: VavaCars Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi

Son dakika gelişmesine göre Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Volkan Demirel'i resmen açıkladı.







Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel'e ve ekibine başarılar dileriz" denildi.

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