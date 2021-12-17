Son dakika gelişmesine göre Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Volkan Demirel'i resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel'e ve ekibine başarılar dileriz" denildi.
- Spor
- 17.12.2021 12:54
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- Son Güncelleme:
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- 17.12.2021 12:54
Son dakika: VavaCars Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi
Son dakika gelişmesine göre VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü, teknik sorumlu görevi için Volkan Demirel ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel’e ve ekibine başarılar dileriz" denildi.
Son dakika gelişmesine göre Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Volkan Demirel'i resmen açıkladı.