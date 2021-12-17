Sadettin Saran kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe başkanlığına aday olan Sadettin Saran'ın mesleği ve serveti...

SADETTİN SARAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sadettin Saran'ın tam ismi Steven Sadettin Saran'dır. 1964 ABD'de doğumludur. 4 erkek kardeşin en büyüğüdür. 2 yaşında Türkiye'ye gelmiştir. Babası Özbek Saran bir devlet memuru ve Kırıkkale'li, annesi ise Geraldine Amerika'lıdır.

SAADETTİN SARAN MESLEĞİ NE, SERVETİ NE KADAR?

S Sport, Saran Holding'in D-Smart platformuna özel olarak yayın yapan Spor Smart 2 kanalını satın almasıyla 18 Mart 2017 tarihinde isimini değiştirerek kurmuş olduğu kanaldır. İngiltere Premier Ligi, Formula 1, NBA, WWE, UFC başta olmak üzere dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlamaktadır. Turkcell TV+, KabloTV, Digiturk, D-Smart, tivibu ve Vodafone TV platformları üzerinden yayın yapmaktadır.

S Sport, ayrıca Barça TV ve Bayern TV gibi ünlü kulüp televizyonlarını da ekranlara taşımaktadır. Geçmişte yayın hakları Digiturk ve D-smart'ta bulunan Premier League artık bu kanaldan yayınlanmaya başlamıştır. D-Smart 78. kanal, KabloTV 240. kanal, Turkcell TV+ 77. kanal, tivibu 73. kanal, Vodafone TV 11. kanaldan yayın yapmaktadır.

Bulunduğu dijital platformların spor veya süper paketlerinde yer almakta ve sadece HD görüntü kalitesinde şifreli yayın yapmaktadır. 12 Eylül 2020 itibarıyla tivibuda 73. kanala geçmiştir.