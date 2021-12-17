Ara transfer ve tescil dönemi kaç gün sürecek 2022? Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Süper Lig ara transfer dönemi için araştırmalar büyük bir hız kazandı. Süper Lig heyecanı son sürat devam ederken takımların kadrolarını sağlamlaştıracakları ara transfer dönemi başlıyor. Transfer dönemini bekleyen taraftarlar tarih hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ara transfer dönemi açılış dönemi hangi tarihte başlayacak? İşte tüm merak edilenler!
Süper Lig heyecanı bir an olsun durmazken, takımların kadrolarını güçlendirecekleri ara transfer dönemi başlıyor. Bazı takımlarım eksikleri bulunmazken, bazı takımların ise özellikle gol yolunda iyi bir futbolcuya ihtiyacı var. Bu takımların başında gelen Fenerbahçe, uzun bir süredir aradığı golcüyü bulamadı ve transfer yapamadı.
7 yıllık özlemi bitirmek ve şampiyon olmak isteyen taraftarlar ise bir golcü transferi bekliyor. Galatasaray'ın işleri ise Muslera'nın sakatlığı ile çıkmaza girdi. Sarı-kırmızılı takımın bir kaleci transferi kaçınılmaz oldu çünkü Muslera'nın en az 10 hafta sahalarda olamayacağı açıklandı.