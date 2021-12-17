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    • 17.12.2021 18:04
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    • 17.12.2021 18:37
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    Son dakika: Pinheiro yakın zamanda Beşiktaş için İstanbul'da olacak

    Bruno Pinheiro, Beşiktaş için geliyor... A Spor'a konuşan Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'da olacağını söyledi. Beşiktaş, Pinheiro'ya Fenerbahçe derbisini tribünden izletmeyi planlıyor.

    Pinheiro yakın zamanda İstanbul’da olacak

    Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı 45 yaşındaki Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro, İstanbul'a geliyor.


    A Spor'dan Sercan Dikme'ye konuşan konuşan Beşiktaş'ın 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, teknik direktör Bruno Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini açıkladı.



    Son olarak Başkan Ahmet Nur Çebi de Bruno Pinheiro'ya onay verdi. Başkan ve yönetim Pinheiro'yla yeni bir proje kurmayı düşünüyor.

    Bruno Pinheiro sözleşme fesih için Estoril'le son detayları konuşuyor. Beşiktaş, Pinheiro'ya Fenerbahçe derbisini tribünden izletmeyi planlıyor.


    PINHERIO'YA SPORTING LIZBON REFERANSI
    Beşiktaş'ın Bruno Pinheiro'yla anlaşmaya varmasının ardından her kesim 'Nereden çıktı bu adam' derken, Portekizli çalıştırıcının Beşiktaş'ın gündemine gelmesi de tesadüfi bir konuşmayla ortaya çıktı.

    Şampiyonlar Ligi grup maçı için Sporting deplasmanına giden siyah-beyazlılarda yönetim, Portekiz ekibiyle birlikte yediği yemek sırasında bir süre sohbet etti. Sporting'in 10 milyon Euro bonservis ödeyerek takımın başına getirdiği Ruben Amorim hakkında konuşulurken Beşiktaş cephesi "Portekiz'in en iyi hocasını aldınız diyebiliriz" cümlesini kurdu. Bunun üzerine de Sporting Lizbon Kulübü'nün Genel Müdürü "Portekiz'in en iyi ikinci hocasını aldık. Şu anda en iyi hoca Estoril'i çalıştıran Bruno Pinheiro. Ancak biz Amorim'in, Pinheiro'yu geçeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



    Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görevden ayrılması sonrasında bu diyalog üzerine Pinheiro gündeme geldi. Kara Kartal'da listenin ilk sırasında Daniel Farke vardı. Ancak bu hocayla anlaşılamayınca Bruno Pinheiro'ya teklif götürüldü ve Portekizli hocayla anlaşmaya varıldı.



        ÖNDER KARAVELİ TEKNİK EKİPTE YER ALACAK
        Kayserispor maçında Beşiktaş'ın başında sahaya çıkan ve Fenerbahçe derbisinde de kulübedeki yerini alacak olan U19 hocası Önder Karaveli de, Bruno Pinheiro'nun göreve gelmesinin ardından A Takım teknik ekibinde yer alacak. Oyuncu yetiştirmeye yönelik hayata geçirilecek olan bu proje için çarkın en önemli dişlilerinden birisi olarak görülen Önder Karaveli, altyapıdaki oyuncuların gelişimi ve A Takım'a yükselmesi konusunda Pinheiro'ya yardımcı olacak.



        OYUNCU GELİŞTİRME YAPILACAK
        Oyuncu yetiştirmenin öncelik olarak alındığı yeni projede bir diğer konu ise oyuncu gelişimi. Bugüne kadar birçok Avrupa kulübünden kiralık olarak oyuncu alan ve bunun için para ödeyen Beşiktaş'ta sistem değişiyor.

        Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulübü ziyarete gelen Chelsea'nin teknik mentoru Claude Makalele ile görüşen yetkililer, Chelsea ile de oyuncu geliştirme konusunda anlaşma yapacak.

        Batshuayi'nin durumunu gözlemlemek için gelen Makalele ile görüşen siyah-beyazlılar, Londra ekibinde gelişim beklenen futbolcuların Beşiktaş'a kiralanması için anlaşmaya vardı.

        Bu anlaşma şartlarında oyuncuların Beşiktaş'a gelmesi halinde, kulübün üzerine ödeme alması var. Oyuncunun gelişimine katkıda bulunurken, İngiliz ekibinden de futbolunun oynadığı maç başına ödeme alacak olan siyah-beyazlılar, bu projeyi de geliştirmek istiyor.

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