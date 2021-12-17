Son dakika: Pinheiro yakın zamanda Beşiktaş için İstanbul'da olacak

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı 45 yaşındaki Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro, İstanbul'a geliyor.
A Spor'dan Sercan Dikme'ye konuşan konuşan Beşiktaş'ın 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, teknik direktör Bruno Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Son olarak Başkan Ahmet Nur Çebi de Bruno Pinheiro'ya onay verdi. Başkan ve yönetim Pinheiro'yla yeni bir proje kurmayı düşünüyor.
Bruno Pinheiro sözleşme fesih için Estoril'le son detayları konuşuyor. Beşiktaş, Pinheiro'ya Fenerbahçe derbisini tribünden izletmeyi planlıyor.
PINHERIO'YA SPORTING LIZBON REFERANSI
Beşiktaş'ın Bruno Pinheiro'yla anlaşmaya varmasının ardından her kesim 'Nereden çıktı bu adam' derken, Portekizli çalıştırıcının Beşiktaş'ın gündemine gelmesi de tesadüfi bir konuşmayla ortaya çıktı.
Şampiyonlar Ligi grup maçı için Sporting deplasmanına giden siyah-beyazlılarda yönetim, Portekiz ekibiyle birlikte yediği yemek sırasında bir süre sohbet etti. Sporting'in 10 milyon Euro bonservis ödeyerek takımın başına getirdiği Ruben Amorim hakkında konuşulurken Beşiktaş cephesi "Portekiz'in en iyi hocasını aldınız diyebiliriz" cümlesini kurdu. Bunun üzerine de Sporting Lizbon Kulübü'nün Genel Müdürü "Portekiz'in en iyi ikinci hocasını aldık. Şu anda en iyi hoca Estoril'i çalıştıran Bruno Pinheiro. Ancak biz Amorim'in, Pinheiro'yu geçeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görevden ayrılması sonrasında bu diyalog üzerine Pinheiro gündeme geldi. Kara Kartal'da listenin ilk sırasında Daniel Farke vardı. Ancak bu hocayla anlaşılamayınca Bruno Pinheiro'ya teklif götürüldü ve Portekizli hocayla anlaşmaya varıldı.