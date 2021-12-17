Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük şok! Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'yi karıştıracak açıklama

1990-1995 yılları arasında Martin Marietta'nın Ankara Ofisinde Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir.

ABD'de eğitim gördüğü zamanlarda okulun yüzme takımında takım kaptanlığını yapmış ve iki yıl En Değerli Sporcu seçilmiştir. 1984-1985 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını yapmış ve bu dönemde 50 metre serbest yüzme rekorunu kırmıştır.

Fenerbahçe yönetimine girdi, Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetiminde görev alan Saran, futbol takımında işlerin kötü gitmesi, yanlış transferler aralarını açtı.

Bir dönem Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un hissedarı olan Saran, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine hisselerini sattı.

Daha önceki evliliğinden Lal isminde bir kızı bulunan Saran İngilizce'nin yanı sıra İspanyolca ve orta derecede Almanca bilmektedir.