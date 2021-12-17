Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Bruno Pinheiro kaç yaşında, aslen nereli, hangi takımlarda oynadı? Bruno Pinheiro kimdir?

Spor severler tarafından Bruno Pinheiro kimdir? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Bruno Pinheiro oldu ve hemen hayatına dair bilgiler de merak edilmeye başlandı. Özellikle siyah beyazlı taraftarlar yeni teknik direktörün önceki başarılarını öğrenmek istiyor. Peki Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olduğu duyurulan Bruno Pinheiro kaç yaşında, aslen nereli, hangi takımlarda oynadı?