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    • Spor
    • 18.12.2021 10:42
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    • 18.12.2021 10:43
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    Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Bruno Pinheiro kaç yaşında, aslen nereli, hangi takımlarda oynadı? Bruno Pinheiro kimdir?

    Bruno Pinheiro kimdir? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Bruno Pinheiro kaç yaşında, aslen nereli, hangi takımlarda oynadı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından birçok isimle görüşen Beşiktaş, Bruno Pinheiro'da karar kıldı ve Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini açıkladı. İşte spor severlerin merak ettiği tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Bruno Pinheiro kimdir?

    Spor severler tarafından Bruno Pinheiro kimdir? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Bruno Pinheiro oldu ve hemen hayatına dair bilgiler de merak edilmeye başlandı. Özellikle siyah beyazlı taraftarlar yeni teknik direktörün önceki başarılarını öğrenmek istiyor. Peki Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olduğu duyurulan Bruno Pinheiro kaç yaşında, aslen nereli, hangi takımlarda oynadı?

    BRUNO PINHEIRO KİMDİR?

    Bruno Pinheiro, 30 Ekim 1976 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Antrenörlük kariyerine ülkesinin takımlarından Benfica'da başlamış, bu ekibin genç takımını idare etmiştir. Sonraki süreçte, Portekiz'in farklı ekiplerinde deneyim yaşayıp; Belçika ve Katar'da teknik direktörlük görevini sürdürmüştür.

    1 Temmuz 2020 tarihinde o dönem Portekiz'in 2. Ligi'nde yer alan Estoril'in başına geçen çalıştırıcı, önce takımı bir üst lige taşımış; daha sonra Portekiz 1. Ligi'nde takımını 5. sıraya yükseltmiştir. 1,5 yıllık süre içerisinde Estoril'in başında 60 maça çıkan Pinheiro, kısa sürede diğer takımların radarına girdi. Ancak, Beşiktaş; 45 yaşındaki antrenörle anlaşmaya vardı.

    Antrenörlük mesleğine 2006 yılında Benfica'da başlayan Bruno Pinheiro, 15 yıldır farklı ekiplerin bünyesinde yer almayı başardı. İşte, 2006 yılından günümüze dek Pinheiro'nun çalıştırdığı takımların tam listesi:

    * Benfica Altyapısı (Teknik direktör): 2006

    * Belenenses (Teknik direktör): 2007

    * Belenenses U-15 (Teknik direktör): 2008

    * Mafra (Teknik direktör yardımcısı): 2009

    * Belenenses U-17 (Teknik direktör): 2009-11

        * Belenenses U-19 (Teknik direktör): 2012

        * Electrico (Teknik direktör): 2014

        * ASPIRE Academy (Personel): 2015

        * Katar U-19 (Teknik direktör): 2017

        * Katar U-20 (Teknik direktör): 2018

        * Eupen (Teknik direktör): 2019

        * Estoril (Teknik direktör): 2020
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        Haberler Spor Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Bruno Pinheiro kaç yaşında, aslen nereli, hangi takımlarda oynadı? Bruno Pinheiro kimdir?
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