Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren yönetim krizini TAKVİM'de değerlendirdi!





Galatasaray'ın ligdeki kötü performansını da değerlendiren Süren, "Galatasaray genç takım... İyi bir takım... Ancak maestro eksiği var. Fatih hoca artık ya takım içinden bir maestro bulacak. Ya da dışarıdan bulacak Galatasaray alacak... Ama bu maestro bence kesin şart. Takım Avrupa'da fena oynamıyor. Çünkü rahat. Burada ise hakem faktörü var. Bunu unutmamak lazım" açıklamasını yaptı.