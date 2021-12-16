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    • Spor
    • 17.12.2021 03:59
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    • 17.12.2021 03:59
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    Formula 1'de yarışan Ferrari takımı pilotu Charles Leclerc yeni tip koronavirüse yakalandı

    Formula 1'de yarışan Ferrari takımını pilotu Charles Leclerc yeni tip koronavirüse yakalandı. Twitter hesabından paylaşım yapan Ferrari takımı, "Charles Leclerc'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. FIA ve takım protokolleri uyarınca Charles'a Abu Dabi'den dönüşünde Kovid-19 testi yapıldı. Şu anda kendisini iyi hissediyor, hafif semptomları var ve evde kendisini tecrit altına alacak." ifadelerini kullandı.

    AA
    Charles Leclerc Kovid-19’a yakalandı

    Formula 1'de mücadele eden Ferrari takımı, Monakolu pilotu Charles Leclerc'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.



    İtalyan Ferrari takımı, Twitter'deki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Charles Leclerc'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. FIA ve takım protokolleri uyarınca Charles'a Abu Dabi'den dönüşünde Kovid-19 testi yapıldı. Şu anda kendisini iyi hissediyor, hafif semptomları var ve evde kendisini tecrit altına alacak." ifadeleri kullanıldı.



    İtalyan basınında yer alan haberlerde de Leclerc'in daha önce çift doz Kovid-19 aşısı olduğu ve ocak ayında yine Kovid-19 geçirdiği hatırlatıldı.
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        Haberler Spor Formula 1'de yarışan Ferrari takımı pilotu Charles Leclerc yeni tip koronavirüse yakalandı
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