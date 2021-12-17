UEFA Uluslar Ligi'nde kuralar çekildi! Türkiye'nin rakibi Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları





MESUT MOTİVASYONU

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Beşiktaş derbisi öncesi takım arkadaşlarını motive edici bir konuşma gerçekleştirdi.

Gaziantep maçında muhteşem bir gole imza atan Mesut Özil, Beşiktaş ile oynanacak derbi maç öncesinde takım arkadaşlarıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu, "Bu sezon taraftarımızı çok üzdük. Beşiktaş maçıyla onların gönlünü yeniden kazanmalıyız... Ligde daha çok maç var. Şampiyonluk şansımız devam ediyor. Devre arasına kadar oynayacağımız 3 maçı da kazanalım ve iddiamızı devam ettirelim" diye konuştu. Fenerbahçeli yıldız futbolcu Mesut Özil'in konuşması sonrasında futbolcuların bir hayli hırslandıkları gözlendi. Sarı-Lacivertliler'in derbi öncesinde klasikleşen moral yemeği için yeniden bir araya geleceği öğrenildi.