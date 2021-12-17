UEFA Uluslar Ligi'nde kuralar çekildi! Türkiye'nin rakibi Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı. B Ligi'nden düşen A Milli Takımımız, C Ligi 1. Grup'ta, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti. Ay-Yıldızlılar, Uluslar Ligi'ndeki ilk maçını 2 Haziran'da oynayacak. Türkiye grubunu lider tamamlaması halinde ise B Ligi'ne yükselecek. EURO 2024'nin formatının belli olmasının ardından da Uluslar Ligi'nden turnuvaya katılım şartları netleşmiş olacak.
HEDEFE ODAKLANIN
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor maçı öncesi antrenmanlarda oyunculara uyarılarda bulunarak, "Moralinizi her zaman yüksek tutun. Hesaplarımızdan bir şaşma olmasın ve hedefe odaklanın" dedi. Avcı, "Hatay maçı gerçekten bizim için önemli ve taraftarımızın desteğiyle istediğimizi alarak sahadan ayrılalım" ifadelerini kullandı.
ÖMÜR TAKIMLA ÇALIŞTI
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle hafta başından itibaren takımdan ayrı olarak salonda çalışan Abdülkadir Ömür, dün takımla birlikte çalıştı. Genç futbolcunun Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçına 11'de başlaması bekleniyor.