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    UEFA Uluslar Ligi'nde kuralar çekildi! Türkiye'nin rakibi Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları

    UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimleri yapıldı. A Milli Takımımız UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’t a Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti. İşte sizler için derlediğimiz 17 Aralık tarihli yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Rakipler belli oldu

    UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı. B Ligi'nden düşen A Milli Takımımız, C Ligi 1. Grup'ta, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti. Ay-Yıldızlılar, Uluslar Ligi'ndeki ilk maçını 2 Haziran'da oynayacak. Türkiye grubunu lider tamamlaması halinde ise B Ligi'ne yükselecek. EURO 2024'nin formatının belli olmasının ardından da Uluslar Ligi'nden turnuvaya katılım şartları netleşmiş olacak.



    HEDEFE ODAKLANIN
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor maçı öncesi antrenmanlarda oyunculara uyarılarda bulunarak, "Moralinizi her zaman yüksek tutun. Hesaplarımızdan bir şaşma olmasın ve hedefe odaklanın" dedi. Avcı, "Hatay maçı gerçekten bizim için önemli ve taraftarımızın desteğiyle istediğimizi alarak sahadan ayrılalım" ifadelerini kullandı.



    ÖMÜR TAKIMLA ÇALIŞTI
    Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle hafta başından itibaren takımdan ayrı olarak salonda çalışan Abdülkadir Ömür, dün takımla birlikte çalıştı. Genç futbolcunun Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçına 11'de başlaması bekleniyor.



        UĞURLU'YA BÜYÜK TEPKİ
        Trabzonspor-Hatayspor maçına hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun atanması büyük tepki çekti. Trabzonspor taraftarları bu atamaya sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.



        MESUT MOTİVASYONU
        Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Beşiktaş derbisi öncesi takım arkadaşlarını motive edici bir konuşma gerçekleştirdi.
        Gaziantep maçında muhteşem bir gole imza atan Mesut Özil, Beşiktaş ile oynanacak derbi maç öncesinde takım arkadaşlarıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu, "Bu sezon taraftarımızı çok üzdük. Beşiktaş maçıyla onların gönlünü yeniden kazanmalıyız... Ligde daha çok maç var. Şampiyonluk şansımız devam ediyor. Devre arasına kadar oynayacağımız 3 maçı da kazanalım ve iddiamızı devam ettirelim" diye konuştu. Fenerbahçeli yıldız futbolcu Mesut Özil'in konuşması sonrasında futbolcuların bir hayli hırslandıkları gözlendi. Sarı-Lacivertliler'in derbi öncesinde klasikleşen moral yemeği için yeniden bir araya geleceği öğrenildi.



        SAMANDIRA'DA DERBİ MESAİSİ
        Süper Lig'in 17. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi. Altay Bayındır günü özel programlar eşliğinde tamamladı.



            BAŞAKŞEHİR PELKAS'IN PEŞİNDE
            Medipol Başakşehir, devre arasında Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas'ı kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Bilindiği gibi tecrübeli oyuncu Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmüyor. Sarı- Lacivertliler'de Yunan oyuncunun ismi Avrupa'nın önemli kulüpleriyle de anılıyor.



            ALLAHYAR İLE YOLLAR AYRILIYOR
            Zorya Luhansk ile sözleşmesi sona eren İranlı yıldız oyuncu elden çıkartılacak...
            Allahyar'ın Zorya ile olan sözleşmesi sona erdi ve İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncuya birçok teklifin olduğu öğrenildi. Fenerbahçe ise henüz kararını vermedi. Ancak yönetimin onu satarak kaynak oluşturması bekleniyor... 20 yaşındaki golcünün Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Allahyar'ın güncel piyasa değeri 2 milyon Euro civarında...



            SADECE ZAJC!
            Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan futbolculardan sadece biri Beşiktaş derbisinde gol sevinci yaşadı. Miha Zajc, 25 Şubat 2019'da 3-3 biten derbide takımının ilk golünü kaydetmişti.



                BOEY: TELEFONUM BOZULDU SANDIM
                Geçtiğimiz günlerde milli takım tercihini Kamerun'dan yana kullanan Sacha Boey özel bir röportaj vererek Galatasaray'a transfer öyküsünü anlattı. Boey "Transfer olduğumda Cumartesi günü buraya ilk geldiğimde arkadaşlarımla yemek yiyordum. Instagram'da takipçilerime bakıyordum o sırada. Sonra gözlerime inanamadım. Telefon bozuldu sandım. Bir anda 50 bin takipçim oldu. Beni Celtic ve Galatasaray istedi. Celtic'i reddettim. Çünkü Galatasaray inanılmaz bir takım. Türkiye'nin en büyük takımı. Burda kalarak kupalar kazanmak istiyorum" dedi.



                BURAK ELMAS PFDK'YA SEVK EDİLDİ
                TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Burak Elmas, "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.



                N'SAKALA DA TAKIMA DÖNÜYOR
                Sergen Yalçın'ın kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcu yöneticeilrle görüştü. Yeni hoca gelir gelmez af çıkması gündemde.



                    Sergen Yalçın döneminde disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Yalçın döneminin sona ermesinin ardından affedilmesi gündeme gelen Kongolu futbolcu dün yöneticilerle görüştü. N'Sakala'nın yaptığı hatadan dolayı özür dinlediği ve yeni teknik direktörün göreve başlamasının ardından af kararının açıklanacağı öğrenildi. Yine N'Sakala gibi kadro dışı olan Adem Ljajic'in de takıma dönmesi ciddi bir şekilde gündemde. Sırp yıldızla ilgili karar da yeni hocaya bırakıldı.



                    BAŞKAN DA İDMANI İZLEDİ
                    Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor. dünkü çalışmayı Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Emre Kocadağ ve Bilgihan Sürmen de izledi.



                    DEV MAÇIN HAKEMİ FIRAT AYDINUS
                    Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak. Lider Trabzonspor'un cumartesi günü Hatayspor'la oynayacağı karşılaşmayı ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galatasaray'ın yine cumartesi günü Başakşehir'le yapacağı zorlu müdaledele de Zorbay Küçük'ün görev yapacağı açıklandı.



                        GÜMRÜK'TE FARİOLİ GİTTİ İLK ADAY VOLKAN DEMİREL
                        Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığı açıklandı. Farioli'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için Siyah-Kırmızılı ekipte ilk adayın ise Volkan Demirel olduğu öğrenildi. Taraflar arasında görüşmelerin başladığı ve Demirel'in Karagümrük'ün başına geçmeyi kabul ettiği öne sürüldü. Farioli yönetiminde Karagümrük 26 lig maçında 10 galibiyet, 8'er de beraberlik ve yenilgi yaşadı.



                        ALPEREN ŞENGÜN'DEN 19 SAYIYLA REKOR!
                        NBA'de Cedi ile Alperen'in mücadeledsine Cavaliers, Rockets'ı yendi. Ev sahibi Cavaliers'ta Dean Wade 16 sayı, 10 ribaunt, Darius Garland 21 ve Isaac Okoro 20 sayı üretti. Cedi ise 8 sayılık katkı sundu. Rockets'ta 19 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle "double double" yapan Alperen, sayı ve ribaunt bakımından kariyerinin en yüksek istatistiklerine ulaşmayı başardı.



                        MERCEDES, VERTSAPPEN'İN ZAFERİNİ KABUL ETTİ
                        Formula 1 takımı Mercedes, Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu kaybettiği sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sinin sonuçlarını temyize götürmeyecek. Britanyalı pilot Hamilton'ın 8. şampiyonluğunu mahkeme kararıyla kazanmak istemediğini takıma ilettiği ve bunun üzerine temyiz fikrinden vazgeçildiği kaydedildi. Mercedes olaylı yarış sonrasında yaptığı iki itirazı da FIA tarafından reddedilmişti.



                            ÜMRANİYE ZİRVEYİ 4 GOLLE ALDI!
                            TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Ümraniyespor sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 4-1 yenerek maç fazlasıyla Erzurumspor'dan liderliği devraldı. Kırmızı- Beyazlılar, Bammou (pen.), Kartal Yılmaz, Serkan Göksu ve Burak Altıparmak'ın (k.k.) golleriyle 3 puana uzandı. Bursaspor'a İsmail Yüksek'in golü yetmedi. Adanaspor ise evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

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                            Haberler Spor UEFA Uluslar Ligi'nde kuralar çekildi! Türkiye'nin rakibi Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları
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