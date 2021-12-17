Galatasaray'dan istifa eden Rezan Epözdemir'den flaş açıklamalar: Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamaz!



İSTİFA NEDENLERİ NELER?

"Futbol takımımızın her müsabakada artarak devam eden hakem hataları var. Galatasaray'a karşı yapılan sistematik haksızlıklar karşısında gerekli tepki verilmemesi ve gereğinin yapılamaması en önemli istifa gerekçelerimden biri."

"Sayın Başkan çok demokratik biri. Herkesi dinler. Her maçtan sonra gerekli tepkinin verilmesini istedim. Bir duruş sergilenmesi gerektiğin söyledim. Bir duruş sergilenmediğine dair bir algı olduğunu söyledim. Kendisi her seferinde dinledi ama yöntem bakımından farklı bakıyoruz."

"Biz görüş ve önerilerimizi söyleriz ama kararı başkan verir. Biz tarihe not düşmek için görüşlerimizi söyleriz. 3 ay boyunca her seferinde bunu başkana söyledim. Geldiğimiz noktada görüş ve kaygılarımı iletmeme rağmen Sayın Başkan beni demokrat biçimde dinledi ama görüşlerimin kabul görmediğini fark ettim."

"'Haklı galibiyet' sözleri sonrası yalnızlaştırıldım. İncindim."

"Galatasaray'ın bir sözcüsü vardır ve bu tüzel kişiliği bağlar. Bana sorulan soruda kişisel görüşümü aktardım. O gün başkana istifamı verdim ama başkan kabul etmedi, Galatasaray'a hizmet etmemi söyledi."

"Galatasaray'ın devam eden 1216 davası var. Ada davası var, çok önemli. Devam eden hukuki sorunları var. Yarım bırakılması gündemde olan projeler var. Sayın Başkan nezaketli bir açıklama yapmış. Aynı duyguları paylaşıyorum. Onore oldum. Ben de paylaşıyorum. Galatasaray genel kurulunun iradesine saygısızlık etmemek için, orada bu değerleri temsil etmek, içeride tarihe not düşmek için bu karar mekanizmasına yardımcı olmak istiyorum. Galatasaray'dan gelen geri dönüşler öyle. Genel kurulun tevci ettiği bir görev var. Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ndeki görevlerimden istifa etmiyorum. Ben atanmadım, seçildim. Sorumluluğumuz Galatasaray genel kurulunadır.".