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    • Spor
    • 17.12.2021 12:06
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    • 17.12.2021 12:34
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    Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık: Ferdi Kadıoğlu 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak

    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilere derbi maçı öncesi kötü bir haber geldi. İdmanda sakatlık yaşayan Fenerbahçeli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, en az 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

    takvim.com.tr
    Derbisi öncesi Fenerbahçe’de şok sakatlık!

    Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi şok sakatlık yaşandı. Ferdi Kadıoğlu, en az 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

    Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte sakatlık şoku yaşandı.

    KADIOĞLU'NDAN KÖTÜ HABER GELDİ
    Hafta içinde Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia'nın sakatlıklarının son bulmas ve İrfan Can Kahveci'nin cezasının tamamlanması ile rahat bir nefes alan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi.

        Dün akşam yapılan idmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun ilk yapılan tetkiklerine göre yan bağlarında yırtık şüphesi belirdi. MR sonrası yırtığın boyutu belirlenecek.

        Ferdi'nin bu durumda 5-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun detaylı tetkikleri yapılarak tedavisine başlanacak.

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        Haberler Spor Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık: Ferdi Kadıoğlu 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak
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