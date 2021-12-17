Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık: Ferdi Kadıoğlu 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi şok sakatlık yaşandı. Ferdi Kadıoğlu, en az 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte sakatlık şoku yaşandı.
KADIOĞLU'NDAN KÖTÜ HABER GELDİ
Hafta içinde Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia'nın sakatlıklarının son bulmas ve İrfan Can Kahveci'nin cezasının tamamlanması ile rahat bir nefes alan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi.