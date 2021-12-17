Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık: Ferdi Kadıoğlu 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak

KADIOĞLU'NDAN KÖTÜ HABER GELDİ

Hafta içinde Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia'nın sakatlıklarının son bulmas ve İrfan Can Kahveci'nin cezasının tamamlanması ile rahat bir nefes alan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi.