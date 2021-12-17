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    • Spor
    • 17.12.2021 12:42
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    • 17.12.2021 12:42
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    A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü açıklandı

    A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Kura çekiminde Türkiye, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti. Buna göre ay-yıldızlı ekip ilk karşılaşmasını 4 Haziran 2022'de iç sahada Faroe Adaları ile oynayacak.

    takvim.com.tr
    İHA
    A Milli Takım’ın Uluslar Ligi fikstürü açıklandı!

    2022/23 UEFA Uluslar Ligi lig aşaması kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bu akşam çekildi. UEFA'ya üye 55 federasyonun tamamının katıldığı ve dört farklı klasmanda mücadele edeceği Uluslar Ligi'nde, Türkiye C Ligi'nde yer aldı. Kura çekiminde Türkiye UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.


    Kura çekiminde takımlar, 2020/21 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre farklı torbalara ayrılırken, Avrupa çapında COVID-19 vakalarında meydana gelen artış nedeniyle, seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmadı.


    Ay-yıldızlıların muhtemel rakipleri arasında yer alan takımlardan, Kazakistan-Moldova ve Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya arasında Mart 2022'de çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak play-out maçlarının ardından C Ligi'nde mücadele edecek iki takım kesinleşecek.


        Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihleri arasında dört, 22-27 Eylül 2022 tarihleri arasında ise iki karşılaşma oynanacak.
        A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek. B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te kendi aralarında oynayacakları play-out maçları sonrasında, C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.

        2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, UEFA Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.

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