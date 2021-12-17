A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü açıklandı

2022/23 UEFA Uluslar Ligi lig aşaması kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bu akşam çekildi. UEFA'ya üye 55 federasyonun tamamının katıldığı ve dört farklı klasmanda mücadele edeceği Uluslar Ligi'nde, Türkiye C Ligi'nde yer aldı. Kura çekiminde Türkiye UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.
Kura çekiminde takımlar, 2020/21 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre farklı torbalara ayrılırken, Avrupa çapında COVID-19 vakalarında meydana gelen artış nedeniyle, seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmadı.
Ay-yıldızlıların muhtemel rakipleri arasında yer alan takımlardan, Kazakistan-Moldova ve Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya arasında Mart 2022'de çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak play-out maçlarının ardından C Ligi'nde mücadele edecek iki takım kesinleşecek.