Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek





TFF'den yapılan açıklama göre derbide düdük çalacak Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık oldu. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy olarak açıklandı..

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BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇINI DA YÖNETTİ

Fırat Aydınus, bu sezon Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide de düdük çaldı.