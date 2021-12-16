Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak maçta görev yapacak hakem Fırat Aydınus açıklandı.
TFF'den yapılan açıklama göre derbide düdük çalacak Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık oldu. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy olarak açıklandı..
İŞTE HAFTANIN PROGRAMI
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇINI DA YÖNETTİ
Fırat Aydınus, bu sezon Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide de düdük çaldı.
17. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:
Giresunspor - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu
Kasımpaşa - Sivasspor: Ali Şansalan