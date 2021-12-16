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    • Spor
    • 16.12.2021 12:18
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    • 16.12.2021 12:49
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    Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

    Son dakika... Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Fırat Aydınus, bu sezon Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide de düdük çaldı. İşte haftanın maçları ve hakemleri...

    F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak maçta görev yapacak hakem Fırat Aydınus açıklandı.



    TFF'den yapılan açıklama göre derbide düdük çalacak Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık oldu. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy olarak açıklandı..

    İŞTE HAFTANIN PROGRAMI

    BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇINI DA YÖNETTİ

    Fırat Aydınus, bu sezon Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide de düdük çaldı.

    17. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:

    Giresunspor - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu

    Kasımpaşa - Sivasspor: Ali Şansalan

        Trabzonspor - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

        Konyaspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler

        Alanyaspor - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

        Galatasaray - Başakşehir: Zorbay Küçük

        Rizespor - Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

        Göztepe - Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

        Kayserispor - Gaziantep FK: Erkan Özdamar
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        Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek
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