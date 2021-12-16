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    • Spor
    • 16.12.2021 11:49
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    • 16.12.2021 12:00
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    Fenerbahçe'den transfer bombası: Kanarya, Avrupa'nın peşinde koştuğu genç yıldız İsak Vural'la anlaştı

    Süper Lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçlar Fenerbahçe transfer bombasını patlamaya hazırlanıyor. Gelen son dakika haberine göre, Kanarya, Barcelona ve Benfica altyapılarında forma giyen 14 yaşındaki genç yetenek İsak Vural'ı transfer etti.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’den transfer bombası!

    Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ses getirecek bir tranfere imza atıyor.



    Sarı lacivertliler, Barcelona ve Benfica altyapılarında forma giyen 14 yaşındaki genç yetenek İsak Vural'ı transfer etti.

    Sarı-lacivertliler, babası Türk, annesi İsveçli olan 14 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı İsak Vural'ı Türkiye'ye getirecek.



    ÖNCE BARCELONA SONRA BENFICA
    Küçük yaşına rağmen yeteneğiyle adından söz ettiren İsak Vural, bir süre Barcelona altyapısında antrenmanlara çıkmış ancak Vural ailesine ikamet imkanı sağlanamadığı için bu transfer gerçekleşmedi.



        FENERBAHÇE'YE İMZA ATACAK
        İsak, Barcelona'nın ardından Benfica ile anlaşmıştı. Geleceğin yldız adayı Benfica'dan ayrılarak, taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye imza atacak.


        Transferle ilgili detayları aktaran A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "Isak, Avrupa futbolunun en önemli genç yeteneklerinden birisi. Barcelona, Isak transferinden dolayı ceza alıyordu, Benfica'nın da transfer ettiği bir isimdi" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'den transfer bombası: Kanarya, Avrupa'nın peşinde koştuğu genç yıldız İsak Vural'la anlaştı
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