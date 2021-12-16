Fenerbahçe'den transfer bombası: Kanarya, Avrupa'nın peşinde koştuğu genç yıldız İsak Vural'la anlaştı



Transferle ilgili detayları aktaran A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "Isak, Avrupa futbolunun en önemli genç yeteneklerinden birisi. Barcelona, Isak transferinden dolayı ceza alıyordu, Benfica'nın da transfer ettiği bir isimdi" ifadelerini kullandı.

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