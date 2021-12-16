Fenerbahçe'de transfer bombası! Teknik direktör Kenan Koçak'la ilk teması kuruldu

Sonrasında ise Redbull Salzburg'un B takımında ise 5 maçta forma giyebildi. Son olarak Alman ekibi Hannover 96'yı çalıştıran Koçak, teknik direktörlük kariyerine ise Almanya 6. Lig ekiplerinden VfR Mannheim'ı çalıştırarak başlamıştı. Devamında, Waldhof Mannheim ve Sandhausen gibi alt lig ekiplerini de çalıştırdı. Koçak'ın Almanya vatandaşlığı da bulunuyor. Kenan Koçak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla A milli takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapacağını duyurmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN