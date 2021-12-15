Sergio Agüero futbola veda etti! Barcelona ve Arjantin'in yıldızı gözyaşlarını tutamadı

"En azından bunun önceden değil şimdi olduğuna şükrediyorum." diyen Agüero, ilk topa dokunduğu 5 yaşından beri futbol oynamak istediğini ancak Avrupa'ya kadar ulaşacağını hiç hayal etmediğini söyledi.

Oynadığı tüm kulüplere, Arjantin Milli Takımı'na, takım arkadaşlarına ve ailesine teşekkür eden Agüero, "Oynadığım takımların kazanmasına yardım etmek için en iyisini yaptığıma inanıyorum. Başım dik ayrılıyorum. Futbolda yaşadığım güzel anlar her zaman benimle kalacak." ifadelerini kullandı.

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta da "Dünya çapında tanınmış, golcü bir futbolcu oldun. Bundan sonraki yeni döneminde de çok başarılı işler yapacağına eminim." dedi.