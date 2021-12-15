Beşiktaş hocasını Portekiz'de buldu! Bruno Pinheiro İstanbul'a geliyor

Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın Pinheiro için yaptığı sunum ve yapay zeka sonuçlarına göre Portekizli çalıştırıcının Beşiktaş'a en uygun isim olarak belirlemesi yönetimde kabul gördü.

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