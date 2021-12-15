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    • Spor
    • 15.12.2021 16:18
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    • 15.12.2021 16:31
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    Beşiktaş hocasını Portekiz'de buldu! Bruno Pinheiro İstanbul'a geliyor

    SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Süper Lig ve Avrupa'da kötü gidişin ardından Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş, hoca konusunda Pinheiro isminde karar kıldı. Siyah-beyazlı ekip Pinheiro'yu İstanbul'a davet etti.

    Beşiktaş hocasını Portekiz’de buldu! İstanbul’a geliyor

    Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sona eriyor. Siyah beyazlılar Portekiz'in Estoril takımını çalıştıran Bruno Pinheiro'yu ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

    Anlaşma sağlanan 45 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, Estoril ile kontratını feshettikten sonra Beşiktaş için İstanbul'a gelecek. Siyah beyazlılar Pinheiro ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 900 bin Euro ücret ödeyecek.

    Yönetim kurulu Sergen Yalçın sonrası ilk olarak Şenol Güneş ile el sıkışmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi, takımı Güneş'e emanet etmek istesede, yönetim kurulunda fikir birliği sağlanamadı.

        Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın Pinheiro için yaptığı sunum ve yapay zeka sonuçlarına göre Portekizli çalıştırıcının Beşiktaş'a en uygun isim olarak belirlemesi yönetimde kabul gördü.

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