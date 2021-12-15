Beşiktaş hocasını Portekiz'de buldu! Bruno Pinheiro İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sona eriyor. Siyah beyazlılar Portekiz'in Estoril takımını çalıştıran Bruno Pinheiro'yu ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Anlaşma sağlanan 45 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, Estoril ile kontratını feshettikten sonra Beşiktaş için İstanbul'a gelecek. Siyah beyazlılar Pinheiro ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 900 bin Euro ücret ödeyecek.
Yönetim kurulu Sergen Yalçın sonrası ilk olarak Şenol Güneş ile el sıkışmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi, takımı Güneş'e emanet etmek istesede, yönetim kurulunda fikir birliği sağlanamadı.