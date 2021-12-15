19 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi için heyecan dorukta. Beşiktaş ile kariyerindeki 354'üncü maça çıkacak olan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galibiyet elde etmesi halinde şampiyonluk yarışına yeniden tutunmaya çalışacak. Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği dev derbinin bilet satışları hakkında araştırmalar başladı. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı biletleri çıktı mı, ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı bilet fiyatları kaç TL? İşte merak edilenler!