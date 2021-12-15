Ozan Tufan'ın takımı Wartford'u virüs vurdu! Dört günde üçüncü kez...

HER GÜN TEST OLACAKLAR

Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen koronavirüs salgını nedeniyle her gün koronavirüs testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.