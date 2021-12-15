Ozan Tufan'ın takımı Wartford'u virüs vurdu! Dört günde üçüncü kez...

Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın da formasını giydiği İngiliz ekibi Wartford'u koronavirüs salgını vurdu.
Premier Lig'de bu akşam oynanması gereken Burnley-Watford maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi.
Burnley takımından yapılan yazılı açıklamada, "Karar, Watford'un ekibinde devam eden COVID-19 salgını nedeniyle tıbbi danışmanların yönlendirmesi sonrasında alındı." ifadesi kullanıldı.
DÖR GÜN İÇİNDE ÜÇÜNCÜ MAÇ İPTALİ
Bu son geşime ile kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son dört gün içinde üç Premier Lig maçı ertelenmiş oldu. Dün oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmişti.
Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.