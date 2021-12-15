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    • Spor
    • 15.12.2021 23:25
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    • 15.12.2021 23:39
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    Ozan Tufan'ın takımı Wartford'u virüs vurdu! Dört günde üçüncü kez...

    Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın da forma giydiği Wartfor'du koronavirüs vurdu. İngiltere Premier Lig'de bu akşam oynanması gereken Burnley-Watford maçı Ozan Tufan'ın da forma giydiği Wartford'da tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Ozan Tufan'ın Premier Lig için söylediği o sözler yeniden gündeme geldi.

    AJANSLAR
    Ozan’ın takımını virüs vurdu

    Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın da formasını giydiği İngiliz ekibi Wartford'u koronavirüs salgını vurdu.

    Premier Lig'de bu akşam oynanması gereken Burnley-Watford maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi.

    Burnley takımından yapılan yazılı açıklamada, "Karar, Watford'un ekibinde devam eden COVID-19 salgını nedeniyle tıbbi danışmanların yönlendirmesi sonrasında alındı." ifadesi kullanıldı.

    DÖR GÜN İÇİNDE ÜÇÜNCÜ MAÇ İPTALİ
    Bu son geşime ile kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son dört gün içinde üç Premier Lig maçı ertelenmiş oldu. Dün oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmişti.

    Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.

        HER GÜN TEST OLACAKLAR
        Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen koronavirüs salgını nedeniyle her gün koronavirüs testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.

        OZAN TUFAN'DA PREMIER LİG SÖZLERİ
        Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı Milli futbolcu Ozan Tufan bu sezon Watford'da 4'ü ilk 11 olmaz üzere 7 kez forma şansı buldu.

        "TOP TACA ÇIKSIN DİYE DUA EDİYORUM"
        Ozan Tufan geçtiğimiz günlerde Premier Lig'de oynanan tempolu futbola ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

        Tufan, "Premier Lig'e geldiğim günden beri top taca çıksın diye bazen dua ediyorum nefes almak adına. Saliselik taç atışları var. Pozisyon alalım, dinlenelim, nefes alalım yok. Türkiye Ligi'nde Futbol biraz duruyor sahada. Yere yatan futbolcular, zaman geçirmeler... Birkaç haftadan sonra ben de alıştım." ifadelerini kullandı.

            Ozan Tufan şunları söyledi:
            "Premier Lig'de bazı karşılaşmalarda oyun durunca benim de garibime gidiyor. 'Neden duruyor bu futbol?' diyorum. Türkiye Süper Ligi'ni izliyorum, beğenmemeye başlıyorum. Gözümüz alıştı Premier Lig'in futboluna."

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            Haberler Spor Ozan Tufan'ın takımı Wartford'u virüs vurdu! Dört günde üçüncü kez...
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