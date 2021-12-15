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    • Spor
    • 15.12.2021 23:54
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    • 15.12.2021 23:57
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    Rezan Epözdemir kimdir? Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir kaç yaşında, nereli, istifa mı etti?

    Akşam saatlerinde spor severler tarafından Rezan Epözdemir kimdir? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Rezan Epözdemir’in istifa edip etmediği gündemde merak edilmeye başlandı. Twitter hesabından Cuma günü basın toplantısı yapacağını duyuran Rezan Epözdemir büyük merak uyandırdı ve nasıl bir açıklama yapacağı şimdiden heyecanla beklenmeye başladı. Peki Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir kaç yaşında, nereli, istifa mı etti?

    takvim.com.tr
    Rezan Epözdemir kimdir?

    Rezan Epözdemir kimdir? Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir kaç yaşında, nereli, istifa mı etti? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sarı kırmızılıların yönetiminde flaş bir son dakika gelişme yaşandı, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in istifa ettiği haberleri gündeme bomba gibi düştü. İşte hayatına dair merak edilen tüm bilgiler...

    REZAN EPÖZDEMİR İSTİFA MI ETTİ?

    Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti. Özdemir Cuma günü düzenleyeceği basıp toplantısı ile kararını kamuoyu ile paylaşacak.

    Ünlü avukatın Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile yapılan özel maç ve Hande Ocak Başev'in CEO olarak atanmasıyla ilgili eleştiriler nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi. Özdemir Beşiktaş maçı sonrası siyah-beyazlıların haklı galibiyet aldığına yönelik yönetim açıklamasına da karşı çıkmıştı.

    Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir dışında yöneticiler Köksal Ünlü, Işıtan Gün ve Reha Keskin'in istifa etmesi bekleniyor.

    Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cuma günü saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

        REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

        Rezan Epözdemir (d. 24 Kasım 1984; Fatih, İstanbul) Türk avukat, spor yöneticisi ve Galatasaray SK başkan yardımcısıdır. 15 Aralık tarihinde bu görevinden istifa etmiştir.

        24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ikincilikle mezun oldu.

        Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde özel hukuk ana bilim dalında tamamladı.

        Münevver Karabulut'un ve Pınar Gültekin'in ailesinin avukatlığını yaptı.

        16158 sicil numaralı Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu.

        2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın listesinde yer aldı. Elmas seçimi kazandıktan sonra Galatasaray SK Başkan Yardımcısı oldu.
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        Haberler Spor Rezan Epözdemir kimdir? Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir kaç yaşında, nereli, istifa mı etti?
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