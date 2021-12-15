Rezan Epözdemir kimdir? Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir kaç yaşında, nereli, istifa mı etti? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sarı kırmızılıların yönetiminde flaş bir son dakika gelişme yaşandı, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in istifa ettiği haberleri gündeme bomba gibi düştü. İşte hayatına dair merak edilen tüm bilgiler...
REZAN EPÖZDEMİR İSTİFA MI ETTİ?
Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti. Özdemir Cuma günü düzenleyeceği basıp toplantısı ile kararını kamuoyu ile paylaşacak.
Ünlü avukatın Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile yapılan özel maç ve Hande Ocak Başev'in CEO olarak atanmasıyla ilgili eleştiriler nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi. Özdemir Beşiktaş maçı sonrası siyah-beyazlıların haklı galibiyet aldığına yönelik yönetim açıklamasına da karşı çıkmıştı.
Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir dışında yöneticiler Köksal Ünlü, Işıtan Gün ve Reha Keskin'in istifa etmesi bekleniyor.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cuma günü saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.