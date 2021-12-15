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    Gaziantep yenilgisi taraftarın sabrını taşırdı! Ali Koç'a büyük isyan

    Gaziantep yenilgisi sonrasında Fenerbahçe taraftarı havaalanına gitti, Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. Teknik direktör Vitor Pereira ile Sarı-Lacivertli futbolculara da büyük tepki vardı. Sosyal medyada isyan ise daha fazlaydı.

    Ali Koç’a büyük isyan

    Lider Trabzonspor'un kaybettiği haftada puan farkını azaltma şansını elinin tersiyle iten Fenerbahçe'de taraftarlar isyan bayrağını çekti. Gaziantep FK yenilgisi sonrasında Gaziantep'teki havaalanında İstanbul'da dönüş hazırlığında olan Fenerbahçe kafilesine taraftarlar büyük tepki gösterdi. Son derece tepkili olan taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet ettiler. Fenerbahçeli taraftarların tepkisi sadece Başkan Ali koç ve yönetime de değildi.

    PEREİRA VE FUTBOLCULARA DA TEPKİ VAR
    Tepkilerden teknik direktör Vitor Pereira ve futbolcular da nasiplerini aldı. Ancak bu tepkilerin kat kat fazlası sosyal medyada yaşandı. Sarı-Lacivertli taraftarların gözünde kredisi tamamen tükenen Başkan Ali Koç burada da istifaya davet edildi. Yorumlarda yine Pereira ve futbolculara da tepkiler vardı.

    FUTBOLCULAR NEDEN ACI ÇEKMİYORLAR...
    Sosyal medyada "Başkan hala orda mısın?", "İstifa etsen en büyü hizmeti etmiş olursun", "Vitor Pereira sana da güle güle", "Futbol kötü değil ama acı çeken futbolcu neden yok, takım neden tepki vermiyor" şeklinde yorumlar yapıldı. En çok tepki çeken futbolcuların başında da Gaziantep'te yenilen 3 golün 2'sinde bariz hatası olan Luiz Gustavo vardı.

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    Haberler Spor Gaziantep yenilgisi taraftarın sabrını taşırdı! Ali Koç'a büyük isyan
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