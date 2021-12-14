Fenerbahçe'de isyan! Taraftar Ali Koç'a patladı
Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de Ali Koç tepkilerin hedefi oldu... Büyük vaatlerle kulüp başkanı olan Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe 3 buçuk sezondur bir başarı elde edemedi. Trabzonspor'un puan kaybettiği hafta 3 puan bekleyen taraftar mağlubiyetin ardından Koç'u istifaya çağırdı. Sosyal medyada binlerce tweet atıldı.
Süper Lig'in 16. Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe'de 3-2'lik mağlubiyet sonrası adeta deprem yaşandı. Üst üste gelen başarısız sonuçlar sonrası taraftar Ali Koç'u istifaya çağırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi 3-2 Gaziantep FK kazandı. Mücadelede Gaziantep FK'nın gollerini Joao (2) ve Maxim kaydederken Fenerbahçe'nin golleri ise Mesut Özil ve Miha Zajc'tan geldi.
Ligde lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Trabzonspor'un puan kaybettiği hafta mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmada hezimete uğrarken taraftar da çileden çıktı.
ALİ KOÇ HEDEF OLDU
UEFA Avrupa kupasından elenen ve son 8 haftada 2 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe taraftarı büyük umutlarla ve vaatlerle Fenerbahçe başkanlığına seçilen Ali Koç'u hedef tahtasına koydu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada da durum farksızdı. Binlerce paylaşım yapan Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u istifaya davet etti.