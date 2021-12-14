Fenerbahçe’de isyan! Taraftar Ali Koç’a patladı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi 3-2 Gaziantep FK kazandı. Mücadelede Gaziantep FK'nın gollerini Joao (2) ve Maxim kaydederken Fenerbahçe'nin golleri ise Mesut Özil ve Miha Zajc'tan geldi.