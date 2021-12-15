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    • Spor
    • 15.12.2021 11:45
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    • 15.12.2021 11:45
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    Galatasaray'da Sacha Boey sevinci! Geri dönüyor

    SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Sezona çok iyi bir başlangıç yapan ancak ardından geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Sacha Boey, Fransa'daki tedavisini tamamladı. Başarılı sağ bekin çok kısa süreden yeniden Galatasaray forması giyebileceği öğrenildi.

    Galatasaray’da Sacha Boey sevinci! Geri dönüyor

    Fransa'daki tedavisini tamamlayan ve hafta sonunda Türkiye'ye dönen Sacha Boey'nin çok kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor.

    Sağlık ekibi onay verirse, Sarı-Kırmızılı ekibin Başakşehir'le oynayacağı maçta Fransız futbolcunun kadroya dahil edilmesi gündemde. Yedlin'in kötü grafiği nedeniyle sağ beke çözüm arayan teknik heyet, Boey'yi ilk 11'e almak için tüm şartları zorlayacak.

    SON KURBAN MORUTAN
    Bu sezon kadrodaki birçok oyuncusunu belirli periyotlarda kenarda tutmayı tercih eden Fatih Terim'in bu yöndeki son kararı Morutan'la ilgili oldu. Rumen oyuncu, Sivas deplasmanında 1 dakika bile süre alamadı.

        Ondan önceki Altay karşılaşmasında 21 dakika şans bulan Morutan, bir önceki Yeni Malatya deplasmanında da kulübeden çıkamamıştı. Genç futbolcu şu ana kadar hiçbir Süper Lig maçında 90 dakika sahada kalmazken, Terim'in Rumen oyuncuyu neden kızağa çektiği merak konusu haline geldi.
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