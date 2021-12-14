SON DAKİKA: İngiltere'de tarihe geçen karar! Premier Lig'de futbolcular her gün koronavirüs testinden geçecek

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, acil durum önlemlerinin bir parçası olarak futbolcular, günlük koronavirüs testleri yapacak.
Kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son üç gün içinde iki Premier Lig maçı iptal edildi.
Bugün oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi. Premier Lig yönetimi, futbolcu ve personellere yapılan testlerde pozitif vakaların çıkmasının ardından maçın ertelenmesini isteyen Manchester United'ın talebini kabul etmişti.