Fatih Terim'in bomba görüntüleri ortaya çıktı! Zor sakinleştirdiler... "Gelsene ulan buraya..."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih terim'in olay görüntüleri ortaya çıktı. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 mağlup dönen Galatasaray'da taraftarın Fatih Terim'e tepkisi arttı.

Sosyal medyada da skordan ve oyundan rahatsız olan taraftarlar Fatih Terim'i eleştirirken Terim'in, kendisini istifaya davet eden taraftara sert çıktığı iddia edildi.