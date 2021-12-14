Fatih Terim'in bomba görüntüleri ortaya çıktı! Zor sakinleştirdiler... "Gelsene ulan buraya..."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih terim'in olay görüntüleri ortaya çıktı. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 mağlup dönen Galatasaray'da taraftarın Fatih Terim'e tepkisi arttı.
Sosyal medyada da skordan ve oyundan rahatsız olan taraftarlar Fatih Terim'i eleştirirken Terim'in, kendisini istifaya davet eden taraftara sert çıktığı iddia edildi.
Ortaya çıkan görüntülerde Terim'in, "Gelsene buraya!" şeklinde yüksek sesle taraftarın üzerine yürüdü.
ZOR SAKİNLEŞTİRDİLER
Görüntülerde, araya giren güvenlik görevlileri tarafından Fatih Terim'i zor sakinleştirildiği görüldü.