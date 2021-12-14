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    • Spor
    • 15.12.2021 00:00
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    • 15.12.2021 00:24
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    Fatih Terim'in bomba görüntüleri ortaya çıktı! Zor sakinleştirdiler... "Gelsene ulan buraya..."

    Son dakika spor haberleri... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih terim'in olay görüntüleri ortaya çıktı. Sivasspor'a karşı alınan yenilginin ardından bir taraftarla tartıştığı iddia edilen Fatih Terim'in bir taraftarla bağırıştığı görüldü. Fatih Terim'in zor sakinleştirildiği görüntülerde "Gelsene ulan buraya..." sesleri duyuldu.

    Fatih Terim’in bomba görüntüleri ortaya çıktı!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih terim'in olay görüntüleri ortaya çıktı. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 mağlup dönen Galatasaray'da taraftarın Fatih Terim'e tepkisi arttı.

    Sosyal medyada da skordan ve oyundan rahatsız olan taraftarlar Fatih Terim'i eleştirirken Terim'in, kendisini istifaya davet eden taraftara sert çıktığı iddia edildi.

    Ortaya çıkan görüntülerde Terim'in, "Gelsene buraya!" şeklinde yüksek sesle taraftarın üzerine yürüdü.

    ZOR SAKİNLEŞTİRDİLER
    Görüntülerde, araya giren güvenlik görevlileri tarafından Fatih Terim'i zor sakinleştirildiği görüldü.

        LOCAYA SALDIRILDI İDDİASI
        Cezası nedeniyle Sivasspor maçını locadan izleyen Fatih Terim'in, maç sonunda locasına saldırıldığı iddiası da sosyal medyada yer aldı.

        Maç öncesinde locasını siyah filmle kaplatan Fatih Terim, maç sonunda locaya gelerek kendisine laf atan kişilerle koridorda tartıştığı da iddialar arasında yer aldı.
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        Haberler Spor Fatih Terim'in bomba görüntüleri ortaya çıktı! Zor sakinleştirdiler... "Gelsene ulan buraya..."
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