Muslera kötü sakatlandı... Dizinde bağ kopması şüphesi var!

Süper Lig'in 16. haftasında zorlu Sivasspor deplasmanında 3 puan bırakan Galatasaray, bu kritik maçta yıldız kalecisi Fernando Muslera'yı da kaybetti. Uruguaylı kaleci takımının yediği gol öncesinde kendi savunma oyuncusu Luyindama ile çarpıştı ve bir daha da yerden kalkamadı.
YERDE YATARKEN GOL OLDU...
Muslera'nın yerde kıvrandığı süre içinde kalesinde golü gören Galatasaray, Uruguaylı file bekçisinin karşılaşmaya devam edememesi nedeniyle ikinci bir şok daha yaşadı.
ACI İÇİNDE YERDE KIVRANDI...
Dizinde sorun olan Muslera'nın bugün MR'nını çekileceği ancak oyuncunun çok acı çektiği ifade edildi. Muslera'nın dizinde bağ kopmasından şüphelenildiği de gelen bilgiler arasında.