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    Muslera kötü sakatlandı... Dizinde bağ kopması şüphesi var!

    Galatasaray’ın yediği gol öncesinde Luyindama ile çarpışan Muslera dizinden sakatlandı ve maça devam edemedi. Uruguaylı kalecinin bugün MR’ı çekilecek.

    Muslera’yı da kaybettiler

    Süper Lig'in 16. haftasında zorlu Sivasspor deplasmanında 3 puan bırakan Galatasaray, bu kritik maçta yıldız kalecisi Fernando Muslera'yı da kaybetti. Uruguaylı kaleci takımının yediği gol öncesinde kendi savunma oyuncusu Luyindama ile çarpıştı ve bir daha da yerden kalkamadı.



    YERDE YATARKEN GOL OLDU...
    Muslera'nın yerde kıvrandığı süre içinde kalesinde golü gören Galatasaray, Uruguaylı file bekçisinin karşılaşmaya devam edememesi nedeniyle ikinci bir şok daha yaşadı.



    ACI İÇİNDE YERDE KIVRANDI...
    Dizinde sorun olan Muslera'nın bugün MR'nını çekileceği ancak oyuncunun çok acı çektiği ifade edildi. Muslera'nın dizinde bağ kopmasından şüphelenildiği de gelen bilgiler arasında.



        SEZONU KAPATMA İHTİMALİ VAR
        MR sonucunun kötü çıkması durumunda Muslera'nın sezonu kapatma ihtimali var. Bu durumda devre arasında kaleci transferi söz konusu olabilir.

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        Haberler Spor Muslera kötü sakatlandı... Dizinde bağ kopması şüphesi var!
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