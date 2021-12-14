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    Fenerbahçe'nin Konferans Ligi play-off rakibi belli oldu! Çek ekibi Slavia Prag ile eşleşti

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, Konferans Ligi play-off turunda Çek ekibi Slavia Prag ile eşleşti. Turu geçen takım son 16 turuna yükselecek.

    Fener’in rakibi Slavia Prag

    Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Aynı ülkeden takımların birbiriyle eşleşemediği kurada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile eşleşti. Eşleşmede İlk maç 17 Şubat tarihinde Ülker Stadyumu'nda oynanacak.



    RÖVANŞ MAÇI 24 ŞUBAT'TA
    Bu maçın rövanşı ise 24 Şubat 2022'de Çekya'da oynanacak. İki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselecek.



    UEFA'DA ÇEYREK FİNAL OYNADILAR
    Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Slavia Prag çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Ancak Çek temsilcisi geçtiğimiz sezonki kadrosundan önemli isimleri kaybetti.

        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Spor Fenerbahçe'nin Konferans Ligi play-off rakibi belli oldu! Çek ekibi Slavia Prag ile eşleşti
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