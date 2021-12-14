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    • Spor
    • 14.12.2021 09:32
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    • 14.12.2021 09:32
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    Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber: Uruguaylı ilk devreyi kapattı!

    Süper Lig'in 16. haftasında zorlu Sivasspor deplasmanında 3 puan bırakan Galatasaray’ın yediği gol öncesinde Luyindama ile çarpışan Muslera dizinden sakatlandı ve maça devam edemedi. Gelen son dakika haberine göre, yıldız file bekçisinin yan bağlarında yırtık olduğu ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

    takvim.com.tr
    Galatasaray’a Muslera’dan kötü haber!

    Süper Lig'in 16. haftasında zorlu Sivasspor deplasmanında 3 puan bırakan Galatasaray, bu kritik maçta yıldız kalecisi Fernando Muslera'yı da kaybetti. Uruguaylı kaleci takımının yediği gol öncesinde kendi savunma oyuncusu Luyindama ile çarpıştı ve bir daha da yerden kalkamadı.



    YERDE YATARKEN GOL OLDU...
    Muslera'nın yerde kıvrandığı süre içinde kalesinde golü gören Galatasaray, Uruguaylı file bekçisinin karşılaşmaya devam edememesi nedeniyle ikinci bir şok daha yaşadı.




    İLK DEVREYİ KAPATTI!
    İlk kontrolde 35 yaşındaki eldivenin yan bağlarında yırtık olduğu tespit edildi. Uruguaylı kalecinin en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. Fernando Muslera bu haber üzerine ilk devreyi kapattı. Kalan haftalarda teknik heyetin tercihini İsmail Çipe'den yana kullanması bekleniyor. St. Johnstone maçında 90 dakika oynamıştı.




        SEZONU KAPATMA İHTİMALİ VAR
        MR sonucunun kötü çıkması durumunda Muslera'nın sezonu kapatma ihtimali var.

        Bu durumda devre arasında kaleci transferi söz konusu olabilir.

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