Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber: Uruguaylı ilk devreyi kapattı!

Süper Lig'in 16. haftasında zorlu Sivasspor deplasmanında 3 puan bırakan Galatasaray, bu kritik maçta yıldız kalecisi Fernando Muslera'yı da kaybetti. Uruguaylı kaleci takımının yediği gol öncesinde kendi savunma oyuncusu Luyindama ile çarpıştı ve bir daha da yerden kalkamadı.