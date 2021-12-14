Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor! Son kararı Ahmet Nur Çebi verecek





GÖRÜŞME İÇİN GERİ DÖNDÜ!

Özel işleri için iki haftadır Trabzon'da olan Şenol Güneş dün öğlen saatlerirde İstanbul'a döndü. Havalimanında gazetecilerin Beşiktaş'la ilgili sorusunu yanıtlayan tecrübeli hoca, "Beşiktaş'tan bana ulaşan bir teklif yok. Herhangi bir şey yok, olduğu zaman da zaten öğrenirsiniz" diyerek imalı bir yanıt verdi.

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