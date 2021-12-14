Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor! Son kararı Ahmet Nur Çebi verecek

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Şenol Güneş için geri sayıma geçildi. Siyah-Beyazlı yönetim dün kritik bir toplantı yaparken, Fenerbahçe derbisine antrenör Önder Karaveli ile çıkma kararı alındı. Genel müdür Ceyhun Kazancı listedeki isimlerden Bruno Pinheiro ile anlaşmayı sağladı.
"BİRKAÇ GÜNE İHTİYAÇ VAR"
Başkan Ahmet Nur Çebi dünkü toplantıda tüm yöneticileri dinlerken, 3 isim de Şenol Güneş'ten yana oy kullandı. Son kararı Başkan Çebi verecek. Toplantı sonrasında konuşan Ceyhun Kazancı, "Şenol Güneş ve Pinheiro'nun ismi toplantıda geçti. Çalışmalar için birkaç güne ihtiyaç var" açıklamasını yaptı.
GÖRÜŞME İÇİN GERİ DÖNDÜ!
Özel işleri için iki haftadır Trabzon'da olan Şenol Güneş dün öğlen saatlerirde İstanbul'a döndü. Havalimanında gazetecilerin Beşiktaş'la ilgili sorusunu yanıtlayan tecrübeli hoca, "Beşiktaş'tan bana ulaşan bir teklif yok. Herhangi bir şey yok, olduğu zaman da zaten öğrenirsiniz" diyerek imalı bir yanıt verdi.