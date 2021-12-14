Belçika basını Batshuayi'yi manşet yaptı

Beşiktaş'ta Kayserispor maçının kader adamı 84 ve 89. dakikalarda fileleri havalandıran Michy Batshuayi olurken, Belçika basını yıldız ismi manşete taşıdı. Walfoot'ta yer alan haberde, Batshuayi'nin maça damga vurduğu belirtilirken, "Batshuayi 5 dakikada attığı 2 golle Beşiktaş'ı kurtardı" ifadesi kullanıldı. Belçika basınındaki haberlerde "Batshuayi'nin bu performansının Belçika Milli Takımı için de değerl. Bir süredir devam eden formsuzluğunun ardından attığı 2 gol kendisini havaya sokabilir" görüşüne de yer verildi. Belçikalı futbolcu, yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönüşü eskisi gibi olmamış ve formsuz bir dönem geçirmişti.
TFF'DEN SERDAR'A TEŞEKKÜR
Kayseri maçında korner kararı sonrası hakeme topun kendisinden çıktığını söyleyen Serdar Saatçi'ye TFF'den tebrik geldi. Yapılan açıklamada, "Dürüst oyuna katkısı için Serdar'a teşekkür ederiz" ifadesi kullanıldı.
'HATAY'A YER YOK!
Antalyaspor'a yenilerek ligdeki ilk yenilgisini alan Trabzonspor'da Abdullah Avcı sorunları masaya yatırıyor. Antalya maçı sonrası, "Hem oyun hem de enerji olarak bundan neler çıkartabiliyoruz diye bunların üzerinde çalışacağız" diyen Avcı, Hatay maçına kadar sorunları çözmeye çalışacak. Avcı'nın savunmadan oyun kurma ve çıkarken kaptırılan toplarla ilgili sorunları çözme konusunda yoğun mesai harcayacağı öğrenildi.