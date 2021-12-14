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    Belçika basını Batshuayi'yi manşet yaptı

    Kayserispor maçında fileleri 2 kere havalandıran Batshuayi ülkesinde manşet oldu. Belçika basını “Batshuayi 5 dakikada attığı 2 golle Beşiktaş’ı kurtardı” yorumunu yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Aralık tarihli yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Batshuayi ülkesinde manşet oldu

    Beşiktaş'ta Kayserispor maçının kader adamı 84 ve 89. dakikalarda fileleri havalandıran Michy Batshuayi olurken, Belçika basını yıldız ismi manşete taşıdı. Walfoot'ta yer alan haberde, Batshuayi'nin maça damga vurduğu belirtilirken, "Batshuayi 5 dakikada attığı 2 golle Beşiktaş'ı kurtardı" ifadesi kullanıldı. Belçika basınındaki haberlerde "Batshuayi'nin bu performansının Belçika Milli Takımı için de değerl. Bir süredir devam eden formsuzluğunun ardından attığı 2 gol kendisini havaya sokabilir" görüşüne de yer verildi. Belçikalı futbolcu, yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönüşü eskisi gibi olmamış ve formsuz bir dönem geçirmişti.



    TFF'DEN SERDAR'A TEŞEKKÜR
    Kayseri maçında korner kararı sonrası hakeme topun kendisinden çıktığını söyleyen Serdar Saatçi'ye TFF'den tebrik geldi. Yapılan açıklamada, "Dürüst oyuna katkısı için Serdar'a teşekkür ederiz" ifadesi kullanıldı.



    'HATAY'A YER YOK!
    Antalyaspor'a yenilerek ligdeki ilk yenilgisini alan Trabzonspor'da Abdullah Avcı sorunları masaya yatırıyor. Antalya maçı sonrası, "Hem oyun hem de enerji olarak bundan neler çıkartabiliyoruz diye bunların üzerinde çalışacağız" diyen Avcı, Hatay maçına kadar sorunları çözmeye çalışacak. Avcı'nın savunmadan oyun kurma ve çıkarken kaptırılan toplarla ilgili sorunları çözme konusunda yoğun mesai harcayacağı öğrenildi.



        NWAKAEME'DEN BÜYÜK FEDAKARLIK
        Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Nijeryalı yıldız, teknik heyete Hatayspor maçında ne olursa olsun oynamak istediğini söyledi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Nwakaeme ile ilgili vereceği karar merak ediliyor. Lider Trabzonspor, onun yokluğunda hücumda zorlanıyor.



        FRANSA'DAN KAMARA İDDİASI
        Fransız medyası, Trabzonspor'un Nice takımında forma giyen Fildişili sol bek Hassane Kamara ile ilgilendiğini iddia etti. 27 yaşındaki futbolcu geçen yıl Fransız ekibine Reims'ten transfer edilmişti.



        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BÜYÜK SKANDAL!
        Devler Ligi kura çekiminde Manchester United ile Villarreal aynı torbada yer aldı. Kura çekimi yeniden tekrarlandı...



            Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yapıldı. İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer aldı. Kura çekimi yeniden tekrarlandı.



            Şampıyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri: Salzburg-Bayern Münih, S.Lizbon-M.City, Benfica –Ajax, Chelsea-Lille, A.Madrid-M.United, Inter-Liverpool, Villarreal- Juventus, PSG-Real Madrid... İlk maçlar 15-16-22 ve 23 Aralık'ta oynanacak.



            Avrupa Ligi playoff turu eşleşmeleri: Sevilla-D.Zagreb, Atalanta- Olympiakos, Leipzig- Real Sociedad, Barcelona-Napoli, Zenit- Real Betis, Dortmund- Rangers, Sheriff-Braga, Porto- Lazio.



                HIRSIZLIK!
                İngiliz medyası Lewis Hamilton'ın Verstappen'e şampiyonluğu kaptırması sonrasında çarpıcı manşetler attı.



                Lewis Hamilton'un Formula 1'de aynı puanla girdiği sezonun yarışı olan Abu Dabi Grand Prixi'nde rakibi Max Verstappen'e son turda geçilerek şampiyonluğu kaybetmesi İngiliz basınında geniş yer buldu. Ada basını genel olarak haberlerinde kullandığı ifadelerde Hamilton'un yarışın son anlarında yaşanan gelişmeler sonucunda büyük bir haksızlığa uğradığı görüşüne yer verirken, kaçan şampiyonluğu okurlarına çarpıcı başlıklarla duyurdu, Daily Mail: "200 milde hırsızlık" manşetini atarken, The Sun: "Lewis'in son turda karşılaştığı hırsızlık" ifadelerini kullandı.



                SAĞ AYAKLI KASIRGA
                İtalyan medyası ve taraftarlar İnter'de mükemmel performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili işte bu ifadeleri kullandı.



                    İtalyan medyası ve taraftarlar, Cagliari maçında bir gol ve bir asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili dikkat çekici yorumlarda bulundu. Milli oyuncu için yapılan yorumlardan bazıları, "Rakibe kabus gibi çöküyor" "Sağ ayaklı kasırga"... İtalyan medyasında Hakan Çalhanoğlu ile en dikkat çekici yorum ise maaşı ile ilgili olanıydı. Yıldız oyuncu için, "Hakan Çalhanoğlu, harika oynuyor, üstelik Dybala'nın kazandığı paranın yarısını alıyor!" ifadeleri kullanıldı. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon İnter'de 6 gol atarken 6 da asiste imza atarak taraftarın desteğini arkasına aldı.



                    DURANT 51 ATTI, BROOKLYN KAZANDI EUROLEAGUE'DE 2
                    NBA'de Brooklyn Nets, Kevin Durant'in 51 sayı attığı maçta Detroit'i 116- 104 yendi. Diğer sonuçlar: New York-Milwaukee: 97-112, Oklahoma-Dallas: 84-103, San Antonio-New Orleans: 112-97, Portland- Minnesota: 111-116, LA Lakers-Orlando: 106-94.



                    EUROLEAGUE'DE 2 MAÇIMIZ VAR
                    THY Euroleague'de temsilcilerimiz bugün sahaya çıkıyor. Anadolu Efes, 20.30'da Bitci Baskonia'yı ağırlayacak. Fenerbahçe Beko da 20.45'te Maccabi Playtika'yı konuk edecek.

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                    Ticarette oyun kuralları değişiyor
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