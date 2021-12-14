Belçika basını Batshuayi'yi manşet yaptı





İtalyan medyası ve taraftarlar, Cagliari maçında bir gol ve bir asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili dikkat çekici yorumlarda bulundu. Milli oyuncu için yapılan yorumlardan bazıları, "Rakibe kabus gibi çöküyor" "Sağ ayaklı kasırga"... İtalyan medyasında Hakan Çalhanoğlu ile en dikkat çekici yorum ise maaşı ile ilgili olanıydı. Yıldız oyuncu için, "Hakan Çalhanoğlu, harika oynuyor, üstelik Dybala'nın kazandığı paranın yarısını alıyor!" ifadeleri kullanıldı. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon İnter'de 6 gol atarken 6 da asiste imza atarak taraftarın desteğini arkasına aldı.