Aslan hem maçı hem Muslera'yı kaybetti! Galatasaray'ın ligde galibiyet hasreti devam ediyor





ÇALIMBAY: BÖYLE BİR GOLÜ İSTEMEZDİK!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay galibiyeti değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "Muslera'ya üzüldüm. Luyindama ile kötü çarpışmışlar. Öyle bir gol olmasını istemezdik ama maalesef öyle gerçekleşti" diye konuştu.