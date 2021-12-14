Aslan hem maçı hem Muslera'yı kaybetti! Galatasaray'ın ligde galibiyet hasreti devam ediyor

- Spor
- 14.12.2021 Gazete
MUSLERA MÜTHİŞ KURTARDI
35. dakikada soldan rakip ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nın altıpasa gönderdiği topu Ali Şaşal kontrol etti. 73. dakikada Kerem'in sert şutunu Muslera güçlükle kornere çeldi.
GALATASARAY'DAN PENALTI İSYANI
Sarı-Kırmızılılar, Sivas'ın golü öncesi Diagne'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Taraftarlar isyan etti.
Son haftalarda hakem kararlarından oldukça şikayetçi olan Galatasaray dün de isyan bayrağını açtı.
Sarı-Kırmızılılar, Sivasspor'a galibiyeti getiren gol öncesinde Mbaye Diagne'ye ceza sahası içinde Goutas'ın yaptığı hareket nedernyle penaltı bekledi.
Ancak hakem Ümit Öztürk "devam" kararı verdi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar maçın ardından sosyal medyada TFF ve Öztürk'e büyük bir tepki gösterdi.
ÇALIMBAY: BÖYLE BİR GOLÜ İSTEMEZDİK!
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay galibiyeti değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "Muslera'ya üzüldüm. Luyindama ile kötü çarpışmışlar. Öyle bir gol olmasını istemezdik ama maalesef öyle gerçekleşti" diye konuştu.
CİCALDAU İYİ DÖNEMEDİ
Covıd testi negatife dönen Cicaldau iki maçlık aradan sonra dün forma giydi. Ancak Rumen yıldız etkisizdi.
DEPLASMAN FACİASI!
Dış sahada son 4 maçta tam 9 puan kaybeden Galatasaray ayrıca 182 dakikadır rakip ağları da sarsamıyor...
Sivas'ta şok bir yenilgi alan Galatasaray'ın deplasman kabusu devam ediyor.
Sarı-Kırmızılılar dış sahada son 4 maçını da kazanamazken tam 9 puan kaybetti.
Son olarak 3 Ekim tarihinde Çaykur Rizespor'u Morutan'ın son saniye golüyle deviren Galatasaray ardından Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.
Sarı-Kırmızılılar, Karagümrük'le 1-1, Yeni Malatyaspor'la da 0-0 berabere kaldı. Dün de Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Fatih Terim'in ekibi kötü gidişi durduramadı.
Galatasaray'ın deplasmanladaki gol sıkıntısı da sürüyor. Son 4 maçında sadece 2 gol atabilen Cimbom, dış sağ sahada 182 dakikadır rakip ağları sarsamıyor.
RİSKE EDİLMEDİ TRİBÜNDE İZLEDİ
Galatasaray kulübü önceki gün yaptığı açıklamada sakatlığı bulunan Marcao'nun Sivas maçında oynayıp oynamayacağının belli olmadığını duyurmuştu. Brezilyalı yıldız ağrıları geçmeyince kadroya alınmadı. Marcao zorlu mücadeleyi tribünden seyretmek zorunda kaldı.
TERİM'SİZ OLMUYOR
Galatasaray, teknik patron Fatih Terim'in kenarda olmadığı 33 maçın 20'sini kazanamadı.
Galatasaray, Fatih Terim'in yokluğunu fazlasıyla hissediyor. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli teknik adamın ceza ve çeşitli sebeplerden dolayı takımının başında olmadığı 33 maçın 20'sinde galip gelemedi.