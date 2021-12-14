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    Aslan hem maçı hem Muslera'yı kaybetti! Galatasaray'ın ligde galibiyet hasreti devam ediyor

    Avrupa’da büyük bir başarıya imza atan Cimbom ligde yine taraftarlarını kahretti. Faysal Fajr’in golü yenilgiyi getirdi. Galatasaray, lider Trabzonspor’la farkı 13 puana indirme fırsatını teperken, Muslera’nın sakatlığı her şeye tuz biber ekti.

    Paramparça!

    Aslan ligde kayıplarda...



    Avrupa'da çok önemli bir başarıya imza atan Sarı- Kırmızılılar, Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenildi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Cimbom zirve yarışında çok ağır bir darbe daha aldı.



    12. dakikada Henrique'nin vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.



        FEGHOULİ KALECİNİN ÜZERİNE
        29. dakikada Yedlin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Feghouli'nin yakın mesafeden şutu kaleci Ali Şaşal Vural'ın üzerine gitti. 33. dakikada Gradel'in şutu Muslera'da kaldı.



        MUSLERA MÜTHİŞ KURTARDI
        35. dakikada soldan rakip ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nın altıpasa gönderdiği topu Ali Şaşal kontrol etti. 73. dakikada Kerem'in sert şutunu Muslera güçlükle kornere çeldi.



        BÜYÜK HATA GOLÜ GETİRDİ
        76. dakikada Erdoğan'ın uzaklardan şutunu yine Muslera kurtardı. 80. dakikada Luyindama ve Muslera çarpıştı. Fajr, Sivasspor'u 1-0 öne geçiren golü attı. Kalan bölümde skor değişmedi.



            GALATASARAY'DAN PENALTI İSYANI
            Sarı-Kırmızılılar, Sivas'ın golü öncesi Diagne'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Taraftarlar isyan etti.



            Son haftalarda hakem kararlarından oldukça şikayetçi olan Galatasaray dün de isyan bayrağını açtı.



            Sarı-Kırmızılılar, Sivasspor'a galibiyeti getiren gol öncesinde Mbaye Diagne'ye ceza sahası içinde Goutas'ın yaptığı hareket nedernyle penaltı bekledi.



                Ancak hakem Ümit Öztürk "devam" kararı verdi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar maçın ardından sosyal medyada TFF ve Öztürk'e büyük bir tepki gösterdi.



                ÇALIMBAY: BÖYLE BİR GOLÜ İSTEMEZDİK!
                Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay galibiyeti değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "Muslera'ya üzüldüm. Luyindama ile kötü çarpışmışlar. Öyle bir gol olmasını istemezdik ama maalesef öyle gerçekleşti" diye konuştu.



                CİCALDAU İYİ DÖNEMEDİ
                Covıd testi negatife dönen Cicaldau iki maçlık aradan sonra dün forma giydi. Ancak Rumen yıldız etkisizdi.



                    DEPLASMAN FACİASI!
                    Dış sahada son 4 maçta tam 9 puan kaybeden Galatasaray ayrıca 182 dakikadır rakip ağları da sarsamıyor...



                    Sivas'ta şok bir yenilgi alan Galatasaray'ın deplasman kabusu devam ediyor.



                    Sarı-Kırmızılılar dış sahada son 4 maçını da kazanamazken tam 9 puan kaybetti.



                        Son olarak 3 Ekim tarihinde Çaykur Rizespor'u Morutan'ın son saniye golüyle deviren Galatasaray ardından Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.



                        Sarı-Kırmızılılar, Karagümrük'le 1-1, Yeni Malatyaspor'la da 0-0 berabere kaldı. Dün de Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Fatih Terim'in ekibi kötü gidişi durduramadı.



                        Galatasaray'ın deplasmanladaki gol sıkıntısı da sürüyor. Son 4 maçında sadece 2 gol atabilen Cimbom, dış sağ sahada 182 dakikadır rakip ağları sarsamıyor.



                            RİSKE EDİLMEDİ TRİBÜNDE İZLEDİ
                            Galatasaray kulübü önceki gün yaptığı açıklamada sakatlığı bulunan Marcao'nun Sivas maçında oynayıp oynamayacağının belli olmadığını duyurmuştu. Brezilyalı yıldız ağrıları geçmeyince kadroya alınmadı. Marcao zorlu mücadeleyi tribünden seyretmek zorunda kaldı.



                            TERİM'SİZ OLMUYOR
                            Galatasaray, teknik patron Fatih Terim'in kenarda olmadığı 33 maçın 20'sini kazanamadı.



                            Galatasaray, Fatih Terim'in yokluğunu fazlasıyla hissediyor. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli teknik adamın ceza ve çeşitli sebeplerden dolayı takımının başında olmadığı 33 maçın 20'sinde galip gelemedi.
                                Ticarette oyun kuralları değişiyor
                                Haberler Spor Aslan hem maçı hem Muslera'yı kaybetti! Galatasaray'ın ligde galibiyet hasreti devam ediyor
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