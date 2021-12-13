UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanacak mı? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yapıldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. kura çekimi saat kaçta, ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuranın ardından belli oldu. Fakat kura çekiminde bir hata yapıldığı iddia edildi. Devler Ligi'nde yeniden kura çekimi yapılması gündemde.
Mirror'ın haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı. Kuranın tekrar yapılıp yapılmayacağı, şu an için araştırılıyor.