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    • 13.12.2021 15:50
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    • 13.12.2021 16:12
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    UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanacak mı? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    UEFA Şmapiyonlar Ligi kura çekiminde son dakika değişim yaşandı. UEFA, Şampiyonlar Ligi kurasının tekrarlanacağını açıkladı. İspanyol basını, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde hata yapıldığını ve kura çekiminin yeniden tekrarlanabileceğini iddia etmişti. UEFA, yeniden kura çekimi yapılmasını kabul etti. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. kura çekimi saat kaçta, ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yapıldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. kura çekimi saat kaçta, ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuranın ardından belli oldu. Fakat kura çekiminde bir hata yapıldığı iddia edildi. Devler Ligi'nde yeniden kura çekimi yapılması gündemde.

    Mirror'ın haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı. Kuranın tekrar yapılıp yapılmayacağı, şu an için araştırılıyor.

        Marca'nın haberindeyse, Bayern Münih ile eşleşen Atletico Madrid'in, kura doğru bir şekilde işleseydi Manchester United'ın rakibi olacağı kaydedildi. Ayrıca haberde İspanyol ekibinin UEFA'dan bir açıklama beklediği ifade edildi.

        TEKRARLAMA KARARI ALDI

        Ayrıca beIN SPORTS'un haberine göre UEFA, yeniden kura çekimi yapılmasını kabul etti.
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        Haberler Spor UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanacak mı? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
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