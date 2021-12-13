İzmir Depremi'nden sonra yeniden doğdu!' 'Jimnastiğin kraliçesi' oldu

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencisi Burçak Şenman, cimnastiğe 3 yaşında Manisa'da başladı. Annesinin, evde çok yaramazlık yaptığı gerekçesiyle jimnastik kursuna gönderdiği Şenman, düzenli olarak spor salonuna gitti.
Ailesinin İzmir'e taşınmasıyla birlikte 7 yaşından itibaren çalışmalarını burada devam ettiren Şenman, yeteneğiyle hocalarının da dikkatini çekti. Arkadaşlarını 'lastik kız' lakabını taktığı, henüz 11 yaşındayken milli takıma giren Şenman, kupanın yanı sıra 'jimnastiğin kraliçesi anlamı' taşıyan özel tacın sahibi oldu.
Şenman, "Bu yarışma benim en büyük hayalimdi, 3 senedir bu yarışmaya gidebilmenin hayalini kuruyordum. Bu sefer pandemi nedeniyle online oldu ama okulum adına yarıştığım için çok mutluyum. Depreme ve bütün olumsuzluklara rağmen bu başarıyı yakaladığım için de çok gururluyum" dedi.