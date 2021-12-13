İzmir Depremi'nden sonra yeniden doğdu!' 'Jimnastiğin kraliçesi' oldu

"3 SENEDİR EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

Şenman, Queens Cup'ın 3 senedir en büyük hayali olduğunu dile getirerek, "Bu sefer pandemi nedeniyle online oldu ama okulum adına yarıştığım için çok mutluyum. Depreme ve bütün olumsuzluklara rağmen bu başarıyı yakaladığım için çok gururluyum. Bundan sonraki hedefim olimpiyat. Olimpiyata gidip ritmik jimnastik branşında ülkemizi temsil etmeyi çok istiyorum" diye konuştu.