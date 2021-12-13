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    • Spor
    • 13.12.2021 16:19
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    • 13.12.2021 16:51
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    SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag oldu

    Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off eleme turundaki rakibi Slavia Prag oldu. Fenerbahçe Çek temsilcisiyle ilk maçını 17 Şubat 2022'de Kadıköy'de ikinci maçı ise 24 Şubat 2022'de deplasmanda oynayacak.

    Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu

    UEFA Konferans Ligi kura çekimi bugün gerçekleşti ve Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

    Avrupa ligi D Grubu'nu üçüncü bitirerek Konferans Ligi play-off'larına kalan Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag ile eşleşti.

    UEFA Konferans Ligi kura çekimi bugün saat 16.00'da gerçekleşti. Fenerbahçe play-off turunda Çekya ekibi Slavia Prag ile eşleşti.

    Şubat ayında Avrupa macerasına devam edecek Fenerbahçe, Slavia Prag ile ilk maçını 17 Şubat 2022'de Kadıköy'de, ikinci maçı 24 Şubat 2022'de deplasmanda oynayacak.

    AVRUPA'DA MESAİ ŞUBAT'TA BAŞLIYOR
    Avrupa ligi ve Konferans Ligi play-off'ları 17 ve 24 Şubat tarihlerinde oynanacak. Devler Ligi son 16 turu ise 15-16 veya 22-23 Şubat'ta yapılacak.

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