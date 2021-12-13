AVRUPA'DA MESAİ ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Avrupa ligi ve Konferans Ligi play-off'ları 17 ve 24 Şubat tarihlerinde oynanacak. Devler Ligi son 16 turu ise 15-16 veya 22-23 Şubat'ta yapılacak.

KONFERANS LİGİ'NDE DİĞER EŞLEŞMELER