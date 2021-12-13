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    • Spor
    • 13.12.2021 15:41
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    • 13.12.2021 15:41
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    UEFA Konferans Ligi Play-Off kura çekimi canlı izle! Konferans Ligi kura çekimi canlı veren yabancı kanallar! Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

    UEFA Konferans Ligi Play-Off için geri sayım sona erdi. Konferans Ligi kura çekiminde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Kura çekimi bugün yapılacak. Kura, İsviçre'nin Nyon kentinde 13 Aralık Pazartesi TSİ 16:00'da çekilecek. Konferans Ligi kura çekimi öncesi Fenerbahçeli taraftarlar, muhtemel rakipleri ve Avrupa'nın 3 numaralı kupasının statüsünü merak ediyor. Peki, UEFA Konferans Ligi Play-Off kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Konferans Ligi kura çekimi canlı veren yabancı kanallar hangileri? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    UEFA Konferans Ligi Play-Off kura çekimi canlı izle! Konferans Ligi kura çekimi canlı veren yabancı kanallar! Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

    UEFA Konferans Ligi kura çekimi hakkında futbolseverler araştırmalara başladı. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu 3. sırada bitiren Fenerbahçe ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek.Taraftarlar kura çekimi sonrası Fenerbahçe'nin rakibinin kim olacağını merak ediyor. Peki, UEFA Konferans Ligi Play-Off kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Konferans Ligi kura çekimi canlı veren yabancı kanallar hangileri? İşte konu hakkında detaylar!

    UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları bugün saat 16.00'da çekilecek. Kura çekimi Exxen'den naklen yayınlanacak.

    FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ...

    Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

    Partizan (Sırbistan)

    Bodo/Glimt (Norveç)

    Randers (Danimarka)

    Slavia Prag (Çekya)

    PAOK (Yunanistan)

    Tottenham (İngiltere) ya da Vitesse (Hollanda)

    Karabağ (Azerbaycan)

        UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ NEDİR?

        UEFA, yeni organizasyonun amacını Avrupa'da daha fazla takımın yer alması olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayan Konferans Ligi haziran ayında eleme maçlarıyla başladı. Üç ön eleme ve bir Play-Off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek.

        AVRUPA KONFERANS LİGİ STATÜSÜ NASIL?

        Her grupta 4 takım yer alacak ve gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna yükseliyor. Gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren 8 takım arasında eleme turu oynuyor. Burada tur atlayan takımlar son 16 turuna adını yazdırıyor.

        UEFA KONFERANS LİGİ KAZANAN TAKIMIN ÖDÜLÜ NE?

        5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.

        EXXEN'DE MAÇLARI TAKİP ETMEK İÇİN SUNULAN SPOR PAKETİ VE ÜYELİK FİYATLARI NEDİR?

        Exxen'de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını izlemek için standart üyelik paketine ek olarak ''EXXENSPOR'' üyeliği satın almak gerekiyor. Bu paketin reklamlı ve reklamsız alternatiflerinin fiyatları ise şöyle;

        Reklamlı;

        Sezonluk Paket (12 Ay taahhütlü): 34,8 TL

        Aylık Paket (Taahhütsüz): 49,8 TL

        Reklamsız;

        Sezonluk Paket (12 Ay taahhütlü): 44,8 TL

        Aylık Paket (Taahhütsüz): 59,8 TL

        Her iki pakette de standart Exxen üyeliğine ek olarak maçları izleyebiliyorsunuz. Yani tüm Exxen içerikleri için üyeliğiniz olmuş oluyor.

        EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

        Exxen'e üye olmak için;

        1. Adım: exxen.com/tr adresini ziyaret edin.

        2. Adım: Anasayfada yer alan ilgili kısma ad - soyad ve e-posta bilgilerinizi girerek 'Üye Ol' butonuna tıklayın.

        3. Adım: Karşınıza çıkan ekranda şifre ve telefon numarası bilgilerinizi girin.

        4. Adım: Üyelik sözleşmesini kabul edin ve 'Devam Et' seçeneğine tıklayın.

        5. Adım: "EXXENSPOR" başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.

        6. Adım: Reklamlı ve reklamsız üyelik seçeneklerinden size uygun olanı seçin ve 'Abonel Ol' deyin.

        7. Adım: Ödeme sayfasında ilgili alanları doldurup üyelik işleminizi tamamlayın.
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        Haberler Spor UEFA Konferans Ligi Play-Off kura çekimi canlı izle! Konferans Ligi kura çekimi canlı veren yabancı kanallar! Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?
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