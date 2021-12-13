UEFA Konferans Ligi Play-Off kura çekimi canlı izle! Konferans Ligi kura çekimi canlı veren yabancı kanallar! Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi hakkında futbolseverler araştırmalara başladı. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu 3. sırada bitiren Fenerbahçe ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek.Taraftarlar kura çekimi sonrası Fenerbahçe'nin rakibinin kim olacağını merak ediyor. Peki, UEFA Konferans Ligi Play-Off kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Konferans Ligi kura çekimi canlı veren yabancı kanallar hangileri? İşte konu hakkında detaylar!
UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları bugün saat 16.00'da çekilecek. Kura çekimi Exxen'den naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ...
Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
Partizan (Sırbistan)
Bodo/Glimt (Norveç)
Randers (Danimarka)
Slavia Prag (Çekya)
PAOK (Yunanistan)
Tottenham (İngiltere) ya da Vitesse (Hollanda)
Karabağ (Azerbaycan)