UEFA Konferans Ligi Play-Off kura çekimi canlı izle! Konferans Ligi kura çekimi canlı veren yabancı kanallar! Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

UEFA KONFERANS LİGİ KAZANAN TAKIMIN ÖDÜLÜ NE?

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.

EXXEN'DE MAÇLARI TAKİP ETMEK İÇİN SUNULAN SPOR PAKETİ VE ÜYELİK FİYATLARI NEDİR?

Exxen'de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını izlemek için standart üyelik paketine ek olarak ''EXXENSPOR'' üyeliği satın almak gerekiyor. Bu paketin reklamlı ve reklamsız alternatiflerinin fiyatları ise şöyle;

Reklamlı;

Sezonluk Paket (12 Ay taahhütlü): 34,8 TL

Aylık Paket (Taahhütsüz): 49,8 TL

Reklamsız;

Sezonluk Paket (12 Ay taahhütlü): 44,8 TL

Aylık Paket (Taahhütsüz): 59,8 TL

Her iki pakette de standart Exxen üyeliğine ek olarak maçları izleyebiliyorsunuz. Yani tüm Exxen içerikleri için üyeliğiniz olmuş oluyor.

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için;

1. Adım: exxen.com/tr adresini ziyaret edin.

2. Adım: Anasayfada yer alan ilgili kısma ad - soyad ve e-posta bilgilerinizi girerek 'Üye Ol' butonuna tıklayın.

3. Adım: Karşınıza çıkan ekranda şifre ve telefon numarası bilgilerinizi girin.

4. Adım: Üyelik sözleşmesini kabul edin ve 'Devam Et' seçeneğine tıklayın.

5. Adım: "EXXENSPOR" başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.

6. Adım: Reklamlı ve reklamsız üyelik seçeneklerinden size uygun olanı seçin ve 'Abonel Ol' deyin.

7. Adım: Ödeme sayfasında ilgili alanları doldurup üyelik işleminizi tamamlayın.