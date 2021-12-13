UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri belli oldu! Kupada dev maç

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonundaki play-off eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen çekiliş sonucu belli oldu.

Aynı ülkeden takımların eşleşemeyeceği kura çekimine, UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2. sırayı alan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8'er kulüp katıldı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Atalanta, Olympiakos ile eşleşti. Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 17, rövanşları ise 24 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak. Eşleşmelerin galipleri son 16 turuna yükselecek. Galatasaray'ın da katılacağı son 16 turu kura çekimi, 25 Şubat 2022'de gerçekleşecek.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Sevilla - Dinamo Zagreb

Atalanta - Olympiakos

Real Sociedad - Leipzig

Barcelona - Napoli

Zenit - Real Betis

Borussia Dortmund - Rangers

Sheriff - Braga

Porto - Lazio

İŞTE PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR

UEFA Avrupa Ligi'nden gelen takımlar:

Real Sociedad

Rangers

Olympiakos

Napoli

Lazio

Braga

Dinamo Zagreb

Real Betis

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar:

RB Leipzig

Porto

Dortmund

Sheriff

Barcelona

Atalanta

Sevilla

Zenit

SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ 25 ŞUBAT'TA

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekiminin 25 Şubat 2022 tarihinde son 8 takımın belli olmasının ardından çekilmesi bekleniyor. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17-24 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan play-off maçlarının ardından belli olacak.