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    • Spor
    • 13.12.2021 15:22
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    • 13.12.2021 15:28
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    UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri belli oldu! Kupada dev maç

    Son dakika haberine göre UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi yapıldı. Eşleşmede Barcelona-Napoli kurası dikkat çekti. Avrupa Ligi'nde grubunu 2. sırada bitiren takımlar ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren takımların eşleştiği turda, kazanan ekipler Galatasaray'ın son 16'da muhtemel rakipleri olacak.

    Avrupa Ligi eşleşmeleri belli oldu! Kupada dev randevu

    UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonundaki play-off eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen çekiliş sonucu belli oldu.

    Aynı ülkeden takımların eşleşemeyeceği kura çekimine, UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2. sırayı alan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8'er kulüp katıldı.

    Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Atalanta, Olympiakos ile eşleşti. Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 17, rövanşları ise 24 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak. Eşleşmelerin galipleri son 16 turuna yükselecek. Galatasaray'ın da katılacağı son 16 turu kura çekimi, 25 Şubat 2022'de gerçekleşecek.

    İŞTE EŞLEŞMELER:
    Sevilla - Dinamo Zagreb
    Atalanta - Olympiakos
    Real Sociedad - Leipzig
    Barcelona - Napoli
    Zenit - Real Betis
    Borussia Dortmund - Rangers
    Sheriff - Braga
    Porto - Lazio

    İŞTE PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR
    UEFA Avrupa Ligi'nden gelen takımlar:
    Real Sociedad
    Rangers
    Olympiakos
    Napoli
    Lazio
    Braga
    Dinamo Zagreb
    Real Betis

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar:
    RB Leipzig
    Porto
    Dortmund
    Sheriff
    Barcelona
    Atalanta
    Sevilla
    Zenit

    SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ 25 ŞUBAT'TA
    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekiminin 25 Şubat 2022 tarihinde son 8 takımın belli olmasının ardından çekilmesi bekleniyor. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17-24 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan play-off maçlarının ardından belli olacak.

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