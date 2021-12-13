UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri belli oldu! Kupada dev maç

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonundaki play-off eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen çekiliş sonucu belli oldu.
Aynı ülkeden takımların eşleşemeyeceği kura çekimine, UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2. sırayı alan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8'er kulüp katıldı.
Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Atalanta, Olympiakos ile eşleşti. Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 17, rövanşları ise 24 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak. Eşleşmelerin galipleri son 16 turuna yükselecek. Galatasaray'ın da katılacağı son 16 turu kura çekimi, 25 Şubat 2022'de gerçekleşecek.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Sevilla - Dinamo Zagreb
Atalanta - Olympiakos
Real Sociedad - Leipzig
Barcelona - Napoli
Zenit - Real Betis
Borussia Dortmund - Rangers
Sheriff - Braga
Porto - Lazio
İŞTE PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR
UEFA Avrupa Ligi'nden gelen takımlar:
Real Sociedad
Rangers
Olympiakos
Napoli
Lazio
Braga
Dinamo Zagreb
Real Betis
UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar:
RB Leipzig
Porto
Dortmund
Sheriff
Barcelona
Atalanta
Sevilla
Zenit
SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ 25 ŞUBAT'TA
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekiminin 25 Şubat 2022 tarihinde son 8 takımın belli olmasının ardından çekilmesi bekleniyor. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17-24 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan play-off maçlarının ardından belli olacak.