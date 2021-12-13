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    • 13.12.2021 14:28
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    • 13.12.2021 15:27
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    Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

    Son dakika haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Buna göre Paris Saint Germain - Manchester United eşleşmesi ile Ronaldo ve Messi karşı karşıya geldi. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yapıldı. İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer alınca ortalık karıştı. UEFA, Devler Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

    Aynı ülke ve gruptan takımların eşleşemediği çekilişe son şampiyon unvanıyla katılan Chelsea'nin rakibi, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille oldu.

    Bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Inter ise Ajax ile eşleşti.

    Lionel Messi'nin formasını giydiği Paris Saint-Germain ile Cristiano Ronaldo'nun takımı Manchester United arasındaki eşleşme de dikkati çekti.

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 15-16 ile 22-23 Şubat, rövanşları ise 8-9 ile 15-16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

        Eşleşmeler şöyle:

        Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)

        Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

        Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

        Salzburg (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)

        Inter (İtalya) - Ajax (Hollanda)

        Sporting Lizbon (Portekiz) - Juventus (İtalya)

        Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)

        Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere)

        SKANDAL HATA
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yapıldı. İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer alınca ortalık karıştı. UEFA, Devler Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi son turu kura çekiminde daha önce eşine rastlanmayan bir olay yaşandı.

        Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.

        Daha sonrasında Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almamasına yol açtı.

        UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI
        UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı. Kuranın tekrar yapılıp yapılmayacağı, şu an için araştırılıyor.
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