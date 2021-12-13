Slavia Prag - Fenerbahçe rövanş maçı hangi tarihte 2022? Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

Son dakika haberine göre, UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Yapılan kura çekimi ile Sarı Laciverlilerin rakibi Slavia Prag olarak belirlendi. Taraftarlar Fenerbahçe - Slavia Prag maçı hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Rövanş karşılaşması ise Prag'da oynanacak. Peki,Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Slavia Prag Fenerbahçe maçı hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar!
MAÇLAR 17 VE 24 ŞUBAT'TA
Fenerbahçe, Slavia Prag'la ilk karşılaşmasını 17 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 24 Şubat'ta Prag'da oynanacak.
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