Formula 1'in final yarışında kazanan Max Verstappen oldu

Dünya nefesini tuttu, dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Yas Marina'ya kilitlendi. Formula 1'in 2021 sezonu son yarışı dün gerçekleşti. 5 yıldır son yarışa kalmayan şampiyonluk turu, oldukça çekişmeli geçti. Red Bull pilotu Max Verstappen, rakibi Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ı geride bırakarak şampiyonluğu elde etti. Türkiye saatiyle 16.00'da başlayan yarışta efsane iki pilotunda puanı eşitti. 369.5 puanla yarışa başlayan ve 58 tur atan ikilinin rekabeti nefesleri kesti! Bu sezon 9 yarışı kazanan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, şampiyonluğu Hamilton'dan son turda çekip aldı. Yarıştan sonra gözyaşlarını tutamayan Verstappen, "Kramp giriyor bacaklarıma. Bu çılgınca. Takımım bunu hak etti. Onlarla çalışmaktan çok mutluyum" dedi.

SERİ BOZULDU...

Hamilton, 2008'in yanı sıra 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında şampiyonluğu elde etti. Ancak dünkü yarışta kaybetti. Şampiyonluk serisini devam ettiremedi.

EFSANEYİ DEVİRDİ

Lewis Hamilton 7 kez Formula 1 şampiyonu olarak 2020 yılında Schumacher'in rekorunu kırdı. Aynı yıl 224 milyon pound servete ulaşarak tarihin en zengin İngiliz sporcusu unvanını elde etti. 36 yaşındaki Hamilton, Formula 1 tarihinde gelmiş geçmiş en çok kazanan pilot olarak biliniyor.

Mercedes pilotu Hamilton'ın maaşı 45 milyon dolar, ezeli rakibi Max Verstappen'ın maaşı ise 40 milyon dolar...