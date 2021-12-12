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    • Spor
    • 12.12.2021 18:54
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    • 12.12.2021 18:54
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    BJK KYS maçı canlı bedava ücretsiz izle! Beşiktaş Kayserispor canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte maçın 11'leri...

    Süper Lig'de heyecan Beşiktaş Kayserispor maçı ile tüm hızıyla sürüyor. Bu haftanın kapanış maçı BJK - KYS arasında oynanacak. Futbolseverler maç hakkında detayları araştırıyor. 12 Aralık 2021 Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak müsabakada Beşiktaş'ta 6 futbolcu forma giyemeyecek. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Maçın 11'leri belli oldu mu? Var hakemi kim? Beşiktaş Kayserispor canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte tüm detaylar ve BJK KYS maçı canlı bedava ücretsiz izleme linki...

    BJK KYS maçı canlı bedava ücretsiz izle!

    Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Sergen Yalçın ile yollarını ayıran siyah beyazlı ekip 21 puan ile 9. sırada yer alırken, Kayserispor ise 19 puanda bulunuyor. Bu akşamki maç için nefesler tutuldu. Futbolseverler Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Maçın 11'leri belli oldu mu? Var hakemi kim? Beşiktaş Kayserispor canlı şifresiz nasıl izlenir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Haberimizde BJK KYS maçı canlı bedava ücretsiz izleme linkine ve diğer tüm detaylara ulaşabilirsiniz. İşte maçın 11'leri ve merak edilen soruların yanıtları...

    BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

    Beşiktaş - Kayserispor maçı 12 Aralık Pazar günü yani bugün saat 19:00'da başlayacak. Heyecanlı maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    MAÇIN 11'LERİ

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Atiba, Ghezzal, Can, Pjanic, Larin, Batshuayi

    Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Kemen, İbrahim, Campanharo, Emrah, Thiam, İlhan

        SERGEN YALÇIN'SIZ MAÇ

        Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin ardından ilk resmi karşılaşmasına Yukatel Kayserispor karşısında çıkacak. Bu sezon kötü sonuçlar alan ve zirve yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip hafta içinde hareketli günler yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son maçında Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen Beşiktaş, grup mücadelesini sıfır puanla tamamladı. Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın, 9 Aralık Perşembe günü görevinden istifa etti.

        TAKIM ÖNDER KARAVELİ YÖNETİMİNDE SAHAYA ÇIKACAK

        Yalçın'ın istifasının ardından Yukatel Kayserispor karşısında takımın başında altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli yer alacak. Siyah-beyazlı ekibin eski futbolcularından Serdar Topraktepe ise yardımcı antrenör olarak yedek kulübesinde bulunacak.

        SON 5 MAÇTA SADECE BİR PUAN ALABİLDİ

        Beşiktaş ligdeki son 5 maçında sadece bir puan alabildi. Ligdeki son galibiyetini derbi maçta Galatasaray'ı 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı takım, ardından çıktığı karşılaşmalarda Atakaş Hatayspor (0-1), Trabzonspor (1-2), Aytemiz Alanyaspor (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu, Kasımpaşa ile (1-1) berabere kaldı.

        15 RESMİ KARŞILAŞMADA 11 YENİLGİ

        Beşiktaş bu sezon oynadığı son 15 resmi karşılaşmada sadece 2 galibiyet elde edebildi. Vodafone Park'ta Adana Demirspor ile 21 Eylül'de oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı maçla beraber Beşiktaş, büyük bir düşüş yaşadı. Söz konusu karşılaşmadan itibaren ligdeki 10 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilen Beşiktaş, iki mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, ligdeki 6 karşılaşmada ise rakiplerine yenilmekten kurtulamadı. Beşiktaş söz konusu periyotta UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçta yine mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

        LİGDEKİ SON 11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

        Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 11. maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

        Ligin ilk 4 haftasını gol yemeyerek geçen siyah-beyazlı ekip, sonraki 11 karşılaşmada kalesinde gol gördü.

        Beşiktaş söz konusu 11 maçta toplam 22 gol yedi.

        4 OYUNCU SAKAT

        Siyah-beyazlı ekipte Yukatel Kayserispor maçı öncesi 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

        GZT Giresunspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Mert Günok ile Alex Teixeira ve Gökhan Töre, Kasımpaşa maçında olduğu gibi mücadelede de forma giyemeyecek. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve sedyeyle sahayı terk eden Georges-Kevin N'Koudou da Yukatel Kayserispor karşısında takımını yalnız bırakacak. Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayan Miralem Pjanic'in durumu ise bu akşam gerçekleştirilecek antrenmanda netlik kazanacak. Beşiktaş'ta sarı kart cezalıları Josef de Souza ile Welinton karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu sezon dörder kez sarı kart gören iki futbolcu Kasımpaşa maçındaki kartla cezalı duruma düşmüştü. GZT Giresunspor karşılaşmasında rakibine yaptığı faulün ardından kırmızı kart gören ve iki maç ceza alan Necip Uysal da Yukatel Kayserispor karşısında görev alamayacak.
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        Haberler Spor BJK KYS maçı canlı bedava ücretsiz izle! Beşiktaş Kayserispor canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte maçın 11'leri...
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