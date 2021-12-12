BJK KYS maçı canlı bedava ücretsiz izle! Beşiktaş Kayserispor canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte maçın 11'leri...

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Sergen Yalçın ile yollarını ayıran siyah beyazlı ekip 21 puan ile 9. sırada yer alırken, Kayserispor ise 19 puanda bulunuyor. Bu akşamki maç için nefesler tutuldu. Futbolseverler Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Maçın 11'leri belli oldu mu? Var hakemi kim? Beşiktaş Kayserispor canlı şifresiz nasıl izlenir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Haberimizde BJK KYS maçı canlı bedava ücretsiz izleme linkine ve diğer tüm detaylara ulaşabilirsiniz. İşte maçın 11'leri ve merak edilen soruların yanıtları...
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Kayserispor maçı 12 Aralık Pazar günü yani bugün saat 19:00'da başlayacak. Heyecanlı maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
MAÇIN 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Atiba, Ghezzal, Can, Pjanic, Larin, Batshuayi
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Kemen, İbrahim, Campanharo, Emrah, Thiam, İlhan