Fenerbahçe’nin, Konferans Ligi play off turundaki rakibi belli oluyor!

NEW YORK CİTY MLS'DE ŞAMPİYON OLDU

New York City, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta, Portland Timbers'ı penaltılarda 4-2 yenerek Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) Kupası'nı ilk kez müzesine götürdü. New York City'nin ABD'li kalecisi Sean Johnson, final maçının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.