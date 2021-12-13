Fenerbahçe’nin, Konferans Ligi play off turundaki rakibi belli oluyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fener'bahçe'nin rakibi bugün belli oluyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları, TSİ 16.00'da çekilecek. Öncesinhde ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kuraları çekilecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe ise kurada seribaşı olarak yer almayacak. Sarılacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ, Vitesse veya Tottenham yer alıyor. Takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın, Rennes ile ertelenen UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu maçının sonucuna, UEFA karar verecek.
ÖNCE İDMAN SONRA DA YOLCULUK
Fenerbahçe, bugün deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile tamamladı. Antrenman ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma ile devam etti. 1 saat süren antrenmanın ardından Sarı-Lacivertliler özel uçakla Gaziantep'e hareket etti. F.Bahçe'yi burada bir grup taraftar karşıladı.
ENNER VALENCİA DERBİ İÇİN HAZIR!
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'nın sakatlığnıın büyük oranda geçtiği ancak idman eksikliği olduğu için Gaziantep maçında riske edilmediği öğrenildi. Valencia'nın hafta sonunda Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisinde hazır olacağı ifade edildi. Valencia, Konya ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanmıştı.