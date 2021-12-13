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    Fenerbahçe’nin, Konferans Ligi play off turundaki rakibi belli oluyor!

    Fenerbahçe’nin, Konferans Ligi play off turundaki rakibi bugün belli oluyor. Muhtemel rakipler Maccabi, Partizan, Bodo Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karbaağ, Vitesse / Tottenham. İşte sizler için derlediğimiz 13 Aralık tarihli yurttan ve dünyadan spor haberleri..

    Kanarya’nın rakibi belli oluyor

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fener'bahçe'nin rakibi bugün belli oluyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları, TSİ 16.00'da çekilecek. Öncesinhde ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kuraları çekilecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe ise kurada seribaşı olarak yer almayacak. Sarılacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ, Vitesse veya Tottenham yer alıyor. Takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın, Rennes ile ertelenen UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu maçının sonucuna, UEFA karar verecek.



    ÖNCE İDMAN SONRA DA YOLCULUK
    Fenerbahçe, bugün deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile tamamladı. Antrenman ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma ile devam etti. 1 saat süren antrenmanın ardından Sarı-Lacivertliler özel uçakla Gaziantep'e hareket etti. F.Bahçe'yi burada bir grup taraftar karşıladı.



    ENNER VALENCİA DERBİ İÇİN HAZIR!
    Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'nın sakatlığnıın büyük oranda geçtiği ancak idman eksikliği olduğu için Gaziantep maçında riske edilmediği öğrenildi. Valencia'nın hafta sonunda Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisinde hazır olacağı ifade edildi. Valencia, Konya ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanmıştı.



        MARCAO'DAN FEDAKARLIK
        Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao ağrıları olmasına rağmen bugünkü Sivas maçı kadrosuna dahil oldu. Brezilyalı oyuncu teknik ekibe "Ağrım tam geçmedi ama oynayabileceğimi düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Bunun üzerine Marcao kadroya dahil edildi. Ciddi bir aksilik çıkmazsa Marcao maça ilk 11'de başlayacak.



        ASLAN'A COŞKULU KARŞILAMA
        Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı kirtik maçın hazırlıklarını dün tamamladı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Ardından Sivas'a giden Aslan'ı coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.



        G.SARAY SİVAS'TA GALİBİYET ARIYOR
        Süper Lig'in 16. haftasının kapanış gününde Galatasaray, bugün 18.00'de Sivas'a konuk olacak. Maçı Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Galatasaray'da Cicaldau ve Boey sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.



            KİMSE BORÇ BIRAKAMAYACAK!
            Spor yasasına göre başkanlar, borçlardan sorumlu olacak. Menajerler için de yeni düzenlemler geliyor.
            Spor Yasası ile ilgili düzenlemede sona gelindi. Yeni düzenleme spor kulüplerini borç batağından kurtaracak. Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından mevcut başkanlar veya göreve başlayacak olanlar Yeminli Mali Müşavirliklerden 'Borcum yok' yazısı alacak. Bu tarih o kulüp başkanı için milat olacak. Futbol menajerleri için de önemli düzenlemeler yapılacak. Menajer olmak için 3 önemli kriter belirlendi. Menajerlerde Türk vatandaşı olma şartı aranacak. Menajerlik sertifikası olacak ve bazı suçlardan mahkum olmamak şartları arancak.



            90+3'TE ŞİMŞEK ÇAKTI
            Adana Demirspor evinde konuk ettiği son haftaların flaş ekibi Giresun'u tek golle geçti. Mavi Şimşekler'e 3 puan getiren golü 90+3'te Stamobuli attı.



            Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, sahasında GZT Giresunspor'u 1-0 yendi. 48. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ceza sahasına pasında Balotelli'nin gelişine vuruşunda, top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı. 90+3. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ceza sahasına yaklaşan Gökhan İnler'in pasında sol kanatta topla buluşan Stambouli'nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. A.Demir maçı 1-0 kazandı.



                ALANYASPOR'DAN FARKLI TARİFE
                Alanyaspor deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 6-2 yendi. Puanını 27'ye yükseltti.



                SAMSUN SERİYE BAĞLADI
                Karadeniz temsilcisi, Yasin Öztekin ve Berk Taşkın'ın gollerieyl Ankaragücü'nü mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar, TFF 1. Lig'de üst üste 3. gabliyetine imza attı.



                TFF 1. Lig'de haftanın kritik maçında Samsunspor sahasında Ankaragücü'nü 2-0'lık skorla devirdi. Karadeniz ekibine 3 puanı getiren golleri 71. dakikada Yasin Öztekin ve 90+6. dakikada Berk Taşkın kaydetti. Bu sonucun ardından Samsunspor TFF 1. Lig'de üst üste 3. galibiyetini aldı. Puanını da 25'e yükseltti. Başkent temsilcisi Ankaragücü ise 30 puanda kaldı. Samsunspor çarşamba günü evinde Boluspor ile mücadele edecek. Ligin iddialı takımlarından Ankaragücü ise önümüzdeki haftayı BAY geçecek.



                    YİĞİDOLAR 3'TE 3 YAPMAYI HEDEFLİYOR
                    Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan DG Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de son 2 maçta 6 puan topladı ve üst sıralara çıkmıştı. Sivassporlu futbolcular dün de teseislerde moral kahvaltısı yaptılar.



                    CEDİ 18 SAYI ATTI CLEVELAND KAZANDI
                    NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 117-103 kazandıkları Sacramento Kings maçında 18 sayı, 2 asist ve 2 ribaut üretti. Diğer maçlar: LA Clippers-Orlando: 106-104, Washington-Utah: 98-123, Memphis-Houston: 113- 106, Miami-Chicago: 118-92, Philadelphia- Golden State: 102-93, San Antonio-Denver: 112-127.



                    BANDIRMASPOR'DA 3 FUTBOLCU KADRO DIŞI
                    Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 3 oyuncunun kadro dışı bırakıldı. Açıklamada, "Gökay Güney ve Veysel Sapan süresiz olarak kadro dışı bırakılmış ve kendilerine izin verilmiştir. Landel ise bir sonraki karara kadar süreli olarak kadro dışı bırakılmış olup; antrenmanlarına takımdan ayrı devam edecektir" denildi.



                        BAHÇEŞEHİR EVİNDE BURSA'YI FARKLI GEÇTİ
                        ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanan karşılaşmada Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 101-80 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji bu sezon ligde 6. galibiyetini alırken, Bursa ekibinin galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Diğer sonuçlar: Aliağa Petkim-Gaziantep Basketbol: 80- 84, Büyükçekmece-Merkezefendi: 85- 90, Tofaş-Pınar Karşıyaka: 69-71.



                        BURSASPOR'DA BİZATİ DÖNEMİ SONA ERDİ!
                        TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Teknik Direktör Özcan Bizati ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bizati ile yollarını ayıran Bursaspor yönetiminin ilk hedefinin takımın başına Mehmet Altıparmak'ı getirmek olduğu öğrenildi. Yeşil- Beyazlılar, Ümraniyespor maçına kadar yeni teknik direktörünü açıklamayı hedefliyor.



                        NEW YORK CİTY MLS'DE ŞAMPİYON OLDU
                        New York City, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta, Portland Timbers'ı penaltılarda 4-2 yenerek Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) Kupası'nı ilk kez müzesine götürdü. New York City'nin ABD'li kalecisi Sean Johnson, final maçının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.



                            BURAK&ZEKİ'Lİ LİLLE LYON İLE YENİŞEMEDİ: 0-0
                            Fransa Ligi'nde oynanan maçta geçtiğimiz sezonun şampiyonu Lille, evinde Lyon ile golsüz berabere kaldı. Lille takımında milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldılar. Maçta savunma oyuncusu Zeki Çelik bir de sarı kart gördü. Lille, 18 maç sonunda puanını 25'e yükseltti. Lyon ise 17 maç sonunda puanını 23'e yükseltti.

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                            Haberler Spor Fenerbahçe’nin, Konferans Ligi play off turundaki rakibi belli oluyor!
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