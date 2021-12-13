Fenerbahçe’nin, Konferans Ligi play off turundaki rakibi belli oluyor!





KİMSE BORÇ BIRAKAMAYACAK!

Spor yasasına göre başkanlar, borçlardan sorumlu olacak. Menajerler için de yeni düzenlemler geliyor.

Spor Yasası ile ilgili düzenlemede sona gelindi. Yeni düzenleme spor kulüplerini borç batağından kurtaracak. Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından mevcut başkanlar veya göreve başlayacak olanlar Yeminli Mali Müşavirliklerden 'Borcum yok' yazısı alacak. Bu tarih o kulüp başkanı için milat olacak. Futbol menajerleri için de önemli düzenlemeler yapılacak. Menajer olmak için 3 önemli kriter belirlendi. Menajerlerde Türk vatandaşı olma şartı aranacak. Menajerlik sertifikası olacak ve bazı suçlardan mahkum olmamak şartları arancak.