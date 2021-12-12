Trabzonspor'a Antalyaspor freni! Fırtına 28 maç sonra yıkıldı

Lider Trabzonspor Süper Lig'in 16. hafta maçında Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Ligdeki 27 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Fırtına'nın 8 maçlık galibiyet serisi de son buldu. 2. dakikada Doğukan'ın şutunu savunma kale önünde uzaklaştırdı. 17'de Hamsik'in harika şutunu kaleci Boffin kornere çeldi.
PENALTIDAN SKORA DENGE GELDİ
33'te Edgar'ın eline çarpan top sonrası Antalya penaltı kazandı. Fredy penaltıdan skoru eşitledi: 1-1. 50'de Hamsik'in pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Jorge Djaniy'nin şutu çerçeveyi bulmadı.