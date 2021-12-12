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    Trabzonspor'a Antalyaspor freni! Fırtına 28 maç sonra yıkıldı

    Trabzonspor, Antalyaspor karşısında 24’te Cornelius’un golüyle öne geçti. 33’te Fredy penaltıdan skoru eşitledi. 72’de Dorukhan topu kendi ağlarına gönderdi. Lider Trabzonspor’un Süper Lig’deki 27 maçlık yenilmezlik serisi Antalya’da sona erdi.

    Harakiri

    Lider Trabzonspor Süper Lig'in 16. hafta maçında Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Ligdeki 27 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Fırtına'nın 8 maçlık galibiyet serisi de son buldu. 2. dakikada Doğukan'ın şutunu savunma kale önünde uzaklaştırdı. 17'de Hamsik'in harika şutunu kaleci Boffin kornere çeldi.



    CORNELİUS FIRTINA'YI ÖNE GEÇİRDİ
    23'te Nwakaeme'nin şutunu Antalya savunması çizgi serinden çıkardı. Pozisyonun devamında kullanılan kornerde Boffin'den dönen topu tamamlayan Cornelius Trabzon'u öne geçirdi: 0-1.



    PENALTIDAN SKORA DENGE GELDİ
    33'te Edgar'ın eline çarpan top sonrası Antalya penaltı kazandı. Fredy penaltıdan skoru eşitledi: 1-1. 50'de Hamsik'in pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Jorge Djaniy'nin şutu çerçeveyi bulmadı.



        DORUKHAN'DAN TERS VURUŞ
        Fredy'nin 68'de kullandığı frikik az farkla üstten dışarı çıktı. 72'de Güray'ın içeri çevirdiği topu Dorukhan kendi ağlarına yolladı: 2-1. 83'te Hugo yakın mesafeden topu auta attı. Trabzon 2-1 kaybetti.



        SADECE 3 PUAN KAYBETTİK
        Abdullah Avcı, Antalya maçı sonrası, "Kazanınca 3 puan kazandı k diyorduk. Bu kez de 3 puan kaybettik. Yarışta bunlar olacak" dde



        Sezonun ilk yenilgisini alan lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu açıklamalarda bulundu. Yenilginin de futbolun içinde olan bir sonuç olduğunu söyleyen Avcı, "3 puan kazandık diyorduk. Bugün de 3 puan kaybettik. Bu yarış içinde bunların hepsi olacak." dedi. Deneyimli teknik adam ayrıca, "Rakip daha çok istedi. Fırsat geldi, öne geçtik ama değerlendiremedik. Bütüne baktığımızda dalgalı oyunlarımızdan birisini oynadık" ifadelerini kullandı.



            ZORBAY KÜÇÜK'E TEPKİ
            Antalya karşısındaTrabzonspor aleyhine bir penaltı çalan hakem Zorbay Küçük, yönetimi ile tartışma yarattı. Trabzon taraftarı Küçük'ü sert sözlerle eleştirdi.



            EDGAR'DAN 3. PENALTI
            Antalya maçında penaltı yaptıran Trabzonsporlu Edgar, bu sezon 3. kez bir lig maçında penaltıya sebebiyet verdi. Şanssızlığını devam ettirdi.



            NWAKAEME SAKATLANDI
            Trabzonsporlu Nwkaeme dünkü maçın 23. dakikasında sakatlandı. Yıldız futbolcunun durumunun ciddi olmadığı tedbir amaçlı oyundan çıkarıldığı ve ayağında ödem olduğu bildirildi.

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            Haberler Spor Trabzonspor'a Antalyaspor freni! Fırtına 28 maç sonra yıkıldı
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