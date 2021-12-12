Trabzonspor'a Antalyaspor freni! Fırtına 28 maç sonra yıkıldı





Sezonun ilk yenilgisini alan lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu açıklamalarda bulundu. Yenilginin de futbolun içinde olan bir sonuç olduğunu söyleyen Avcı, "3 puan kazandık diyorduk. Bugün de 3 puan kaybettik. Bu yarış içinde bunların hepsi olacak." dedi. Deneyimli teknik adam ayrıca, "Rakip daha çok istedi. Fırsat geldi, öne geçtik ama değerlendiremedik. Bütüne baktığımızda dalgalı oyunlarımızdan birisini oynadık" ifadelerini kullandı.