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    Galatasaray'a kuzey yıldızı! Aslan Ola Solbakken'ın menajeri ile temasa geçti

    Galatasaray'da transfer çalışmları devam ediyor. Fatih Terim sağ kanada takviye istedi. Yönetim Bodo Glimt’in 23 yaşındaki mili sağ açığı Solbakken için menajeri ile temasa geçti.

    Aslan’ın Solbakken aşkı
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    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde takviye istediği mevkilerinden birisisinin sağ açık olduğunu yönetime bildirdi. Bunun ardından harekete geçen Sarı-Kırmızılı kurmaylar aradığı ismi Norveç Ligi'nde buldular.
    Sözleşmesi 2022'de bitiyor.



    Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen 23 yaşındaki Ole Solbakken için menajeri ile temasa geçildi. Solbakken'in 2022'de sözleşmesinin bitiyor olması da büyük bir avantaj.



    İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ...
    2 kez Norveç forması giyen Solbakken'in menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği cüzi bir bonservis bedeli ile bu transferin tamamlanabileceği bilgisi geldi. Yönetim, önümüzdeki günlerde Bodo Glimt ile de masaya oturacak.

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