



İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ...

2 kez Norveç forması giyen Solbakken'in menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği cüzi bir bonservis bedeli ile bu transferin tamamlanabileceği bilgisi geldi. Yönetim, önümüzdeki günlerde Bodo Glimt ile de masaya oturacak.

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