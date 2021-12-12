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    • Spor
    • 12.12.2021 10:08
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    • 12.12.2021 10:08
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    Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix ne zaman, saat kaçta? Formula 1 son maç Abu Dhabi Grand Prix hangi kanalda yayınlanacak?

    Abu Dhabi kentinde Yas Marina Pisti’nde koşulan 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonunun 22. ve son ayağı Abu Dhabi Grand Prix’sinde sıralama turları tamamlandı. Şampiyonun belli olacağı 58 turluk son yarış bugün düzenleniyor. Pilotlar klasmanında 369,5 puana sahip iki pilottan Verstappen ilk, Hamilton ise 8. şampiyonluğu için pistte yer alacak. Formula 1 tutkunları, yarış öncesinde Formula 1 Abu Dhani Grand Prix'in saati ve yayın kanalı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix ne zaman, saat kaçta? Formula 1 son maç Abu Dhabi Grand Prix hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix ne zaman, saat kaçta?

    Formula 1 tutkunları sezonun son yarışını büyük bir merakla bekliyor. Abu Dabi GP'sinde 2021'in şampiyonu bugün belli olacak. Son yarış öncesi Verstappen ve Hamilton aynı puanda bulunuyor. Daha önce 7 kez şampiyon olan Hamilton, yine mutlu sona ulaşırsa Formula 1 tarihinin en çok şampiyon olan pilotu ünvanını kazanamış olacak. Peki, Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix ne zaman, saat kaçta? Formula 1 son maç Abu Dhabi Grand Prix hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

    Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Formula 1'de sezonun final yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de yapılacak. Bugün TSİ 16.00'da başlayacak olan Abu Dhabi Grand Prix'i S Sport'tan naklen yayınlanacak.

    Verstappen, şampiyon olması halinde F1 tarihinde şampiyonluğa ulaşan 34. farklı ve ilk Hollandalı pilot olacak.

    Lewis Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2020'nin ardından 8. kez şampiyonluğunu ilan etmeye çalışacak.

        Pilotlar klasmanı:

        1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan

        2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5 puan

        3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218

        4. Sergio Perez (Meksika): 190

        5. Charles Leclerc (Monako): 158

        Markalar klasmanı:

        1. Mercedes 587,5

        2. Red Bull: 559,5

        3. Ferrari: 307,5

        4. McLaren: 269

        5. Alpine: 149
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        Haberler Spor Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix ne zaman, saat kaçta? Formula 1 son maç Abu Dhabi Grand Prix hangi kanalda yayınlanacak?
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