Formula 1 tutkunları sezonun son yarışını büyük bir merakla bekliyor. Abu Dabi GP'sinde 2021'in şampiyonu bugün belli olacak. Son yarış öncesi Verstappen ve Hamilton aynı puanda bulunuyor. Daha önce 7 kez şampiyon olan Hamilton, yine mutlu sona ulaşırsa Formula 1 tarihinin en çok şampiyon olan pilotu ünvanını kazanamış olacak. Peki, Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix ne zaman, saat kaçta? Formula 1 son maç Abu Dhabi Grand Prix hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1'de sezonun final yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de yapılacak. Bugün TSİ 16.00'da başlayacak olan Abu Dhabi Grand Prix'i S Sport'tan naklen yayınlanacak.
Verstappen, şampiyon olması halinde F1 tarihinde şampiyonluğa ulaşan 34. farklı ve ilk Hollandalı pilot olacak.
Lewis Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2020'nin ardından 8. kez şampiyonluğunu ilan etmeye çalışacak.