Formula 1 tutkunları sezonun son yarışını büyük bir merakla bekliyor. Abu Dabi GP'sinde 2021'in şampiyonu bugün belli olacak. Son yarış öncesi Verstappen ve Hamilton aynı puanda bulunuyor. Daha önce 7 kez şampiyon olan Hamilton, yine mutlu sona ulaşırsa Formula 1 tarihinin en çok şampiyon olan pilotu ünvanını kazanamış olacak. Peki, Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix ne zaman, saat kaçta? Formula 1 son maç Abu Dhabi Grand Prix hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...