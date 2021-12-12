Adı Galatasaray'la anılıyordu! Felipe Melo'nun yeni adresi belli oldu

Süper Lig'de Galatasaray forması altında büyük başarılara imza atan ve sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Felip Melo, son olarak Palmeiras forması giyiyordu. Kulübü ile Libertodores Kupası'nı kazanan Brezilyalı yıldızın sözleşmesi sona ermişti.
Fotomac.com.tr'den Görkem Ağgündüz'ün haberine göre adı uzunca bir süredir Galatasaray ile anılan ve teknik direktör Fatih Terim'in takımda götmek isteyebileceğini belirttiği Felipe Melo'nun yeni takımı belli oldu.
"MELO İLE ANLAŞTIK"
Başkanı Mário Bittencourt, katıldığı ödül töreninde Felipe Melo ile anlaştıklarını belirtirken şu ifadeleri kullandı;