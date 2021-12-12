Stat: Yeni Adana
Hakemler: Alper Ulusoy, Selahattin Altay, Ömer Tevfik Özkoç
Adana Demirspor: Muric, Svensson (Dk. 87 Tarık Çamdal), Samet Akaydın, Deli, Rassoul, Sinan Kurt (Dk. 78 Gökhan İnler), Stambouli, Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Vargas), Yunus Akgün (Dk. 87 Castro), Akintola (Dk. 63 Assombalonga), Balotelli
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore (Dk. 90 Champness), Flavio, Süleymanov (Dk. 78 Pelupessy), Diabate, Sergio (Dk. 90 Emre Taşdemir), Balde (Dk. 68 Doukara)
Gol: Dk. 90+2 Stambouli (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Balotelli, Dk. 44 Muric (Adana Demirspor), Dk. 84 Zeki Yavru, Dk. 89 Flavio (GZT Giresunspor)
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, sahasında GZT Giresunspor'u 1-0 yendi.
48. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ceza sahasına pasında Balotelli'nin gelişine vuruşunda, top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
52. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahası içine yerden gönderdiği topla buluşan Akintola, topu kontrol etmekte zorlanınca savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
56. dakikada sağ kanatta Süleymanov'un pasında topla buluşan Flavio'nun gelişine şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
62. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ceza sahasına yaptığı ortada Vargas'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.
67. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Balotelli'nin vuruşunda, top az farkla auta çıktı.