Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix şampiyonluk yarışı canlı izle! 12 Aralık Formula 1 Abu Dhabi GP S Sport şifresiz canlı yayın izleme yolları!

Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği Formula 1 Abu Dhabi yarışı için geri sayım sona erdi. Formula 1 tutkunları sezonun son yarışını büyük bir merakla bekliyor. Abu Dabi GP'sinde 2021'in şampiyonu bugün belli olacak. Peki, F1 Abu Dhabi canlı izleme yolları nelerdir? İşte Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix yarışı canlı izle seçeneği!
FORMULA 1 ABU DHABİ ARABİSTAN GP CANLI İZLEME YOLLARI
Karşılaşmayı izlemek için S Sport kanalına erişiminiz olması veya S Sport Plus aboneliğinizin bulunması gerekiyor. Bu kanala üyeliği bulunmayanlar yarışı şifresiz canlı izleyemeyecek.
S SPORT HANGİ PLATFORMDA VAR?
D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal
Uydudan açık yayın yapmayan ve ücretli platformlar üzerinden izlenebilen S Sport 1 ve S Sport 2; Formula 1, NBA (Amerika Ulusal Basketbol Ligi), WNBA (Amerika Ulusal Kadınlar Basketbol Ligi) NFL (Amerika Ulusal Futbol Ligi), ATP 500, CEV Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi, EuroCup, UEFA Uluslar Kupası, FIFA Dünya Kupası Elemeleri ve daha gibi birçok spor organizasyonu yayınlarına da ev sahipliği yapıyor.